ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

9／10前4人入住不加價！高雄承億好友專案「每人1250元」

▲高雄承億酒店有全台唯一的高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

暑假將結束，高雄承億酒店也推出「好友住房專案」，即日起至9月2日開放訂房，雙人入住4999元起，如果在9月10日前入住，入住第3、第4人不用加價，等於每人1250元。

暑假即將結束，還沒跟家人朋友一起玩嗎？高雄承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴｜好友住房專案」，即日起至9月2日開放訂房，雙人入住4999元起，可入住時間為11月29日前。如果在9月10日前入住，再享4人入住不加價，等於每人1250元。

▲高雄承億酒店即日起推出「好友住房專案」。（圖／業者提供）

2022年開幕的高雄承億酒店，除了經典房型能看見整片城景或港景，座落24樓的高空無邊際透明泳池也是一大亮點，下午來能賞日落、晚上則是璀璨夜景，且泳池的邊緣部分使用玻璃材質，在腳下是一覽無遺的高雄市景。

▲台南大員皇冠假日酒店推出周年優惠。（圖／業者提供）

另外，台南大員皇冠假日酒店將於9月27日慶祝開業7周年，即日起推出周年優惠，9月30日前預訂「一泊二食」專案，每晚4777元起，或3天2夜專案，每晚7777元起。

台南大員皇冠假日酒店每年的9月定義為酒店的「生日月份」，今年特別推出「7周年慶住宿方案」，預訂「一起趣台南 無憂住含早晚餐」專案，每晚4777元起，含入住當日晚餐與翌日自助式早餐。只要在8月暑假期間入住加碼1位成人可攜帶1位兒童免費吃元素自助式晚餐。

關鍵字： 旅遊情報 高雄旅遊 高雄承億

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

金門少有的深夜凌晨咖啡開箱！

金門少有的深夜凌晨咖啡開箱！

台北必比登「麵鋪」店休中

台北必比登「麵鋪」店休中

屋馬燒肉宣布走出台中

屋馬燒肉宣布走出台中

玩萊茵瀑布順遊！瑞士隱藏寶地一日遊

玩萊茵瀑布順遊！瑞士隱藏寶地一日遊

高雄承億好友專案「每人1250元」

高雄承億好友專案「每人1250元」

116處坍塌修復！阿里山林鐵本線8/31復駛

116處坍塌修復！阿里山林鐵本線8/31復駛

台中唯一「重慶肥腸魚」開箱！

台中唯一「重慶肥腸魚」開箱！

全台4間樂園「軍人節優惠」一次看

全台4間樂園「軍人節優惠」一次看

墾丁全盛時期塞爆了！當年為何爆紅　全因為「1件事」

墾丁全盛時期塞爆了！當年為何爆紅　全因為「1件事」

合點壽司插旗板橋大遠百　暫定11月開幕

合點壽司插旗板橋大遠百　暫定11月開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

可不可聯名日本潮牌BAPE搶先看！

1顆486元「比陳耀訓貴近4倍」　

大阪新飯店「FAWN HOTEL」亮點搶先看

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

花蓮「松園別館」8月底關閉

一周只賣3天！文德黃昏市場隱藏油飯

桃園豪華露營車「一泊四食1人免3千」

屋馬燒肉宣布走出台中

開箱台南十鼓最新沉浸式美杜莎女王宴

熱門行程

最新新聞更多

金門少有的深夜凌晨咖啡開箱！

台北必比登「麵鋪」店休中

屋馬燒肉宣布走出台中

玩萊茵瀑布順遊！瑞士隱藏寶地一日遊

高雄承億好友專案「每人1250元」

116處坍塌修復！阿里山林鐵本線8/31復駛

台中唯一「重慶肥腸魚」開箱！

全台4間樂園「軍人節優惠」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366