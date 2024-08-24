9／10前4人入住不加價！高雄承億好友專案「每人1250元」

▲高雄承億酒店有全台唯一的高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

暑假將結束，高雄承億酒店也推出「好友住房專案」，即日起至9月2日開放訂房，雙人入住4999元起，如果在9月10日前入住，入住第3、第4人不用加價，等於每人1250元。

暑假即將結束，還沒跟家人朋友一起玩嗎？高雄承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴｜好友住房專案」，即日起至9月2日開放訂房，雙人入住4999元起，可入住時間為11月29日前。如果在9月10日前入住，再享4人入住不加價，等於每人1250元。

▲高雄承億酒店即日起推出「好友住房專案」。（圖／業者提供）

2022年開幕的高雄承億酒店，除了經典房型能看見整片城景或港景，座落24樓的高空無邊際透明泳池也是一大亮點，下午來能賞日落、晚上則是璀璨夜景，且泳池的邊緣部分使用玻璃材質，在腳下是一覽無遺的高雄市景。

▲台南大員皇冠假日酒店推出周年優惠。（圖／業者提供）

另外，台南大員皇冠假日酒店將於9月27日慶祝開業7周年，即日起推出周年優惠，9月30日前預訂「一泊二食」專案，每晚4777元起，或3天2夜專案，每晚7777元起。

台南大員皇冠假日酒店每年的9月定義為酒店的「生日月份」，今年特別推出「7周年慶住宿方案」，預訂「一起趣台南 無憂住含早晚餐」專案，每晚4777元起，含入住當日晚餐與翌日自助式早餐。只要在8月暑假期間入住加碼1位成人可攜帶1位兒童免費吃元素自助式晚餐。