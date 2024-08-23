4飯店集團暑假賣況曝！不只花蓮、墾丁慘　台中新旅宿住房率僅5成

▲花東接連受地震、風災影響，提前進入旅宿業寒冬。（示意圖／觀光署提供）

記者彭懷玉／台北報導

不少民眾詬病台灣旅宿貴，寧願出國也不肯待在台灣旅遊，而首善之都台北市，靠國際客源挹注，住房率得以迅速回流，甚至達7成以上。但綜觀全台灣旅宿業績，不少業者直言慘兮兮，記者實際詢問4家飯店集團今年暑假的賣況，不只花蓮、墾丁面臨寒冬，就連台中新開的旅宿也僅5成入住率。

▲墾丁國家公園白砂海灘 。（示意圖／墾管處提供）

凱撒飯店連鎖

凱撒飯店連鎖直言，今年旗下10家飯店住房率及房價下修，相比去年同期下降2-12%左右，其中，以台北凱達大飯店住房率維持較佳，而台東趣淘漫旅則比去年下降許多，就連暑假住房率也才12%、平均房價下降約450元。

▲台北凱達大飯店。（圖／業者提供）

凱撒飯店連鎖認為，造成全台飯店住房率普遍降低主因為旅客傾向出國旅遊，大幅減少國旅需求及消費，另外，也因地震嚴重影響花東地區及當地交通，旅客暫時較少意願前往，雖然目前政府積極搶救、提供旅遊補助，但還是需要一些時間發酵。

▲福容福隆店受惠於福隆國際沙雕藝術季，訂房表現不俗。（圖／記者彭懷玉攝）

福容飯店

福容飯店則說，福容福隆店受惠於福隆國際沙雕藝術季，假日訂房已全數客滿，而鄰近動物園的台北二館因和動物園聯名無尾熊主題房，受親子族歡迎，訂房也是很快額滿；福容高雄店近日迎來海洋派對，攜手高雄流行音樂中心、電影館推出主題房，加上9月火星人Bruno Mars演唱會消息一出，住房已近全滿。

福容飯店透露，福容福隆、高雄、台北二館較去年分別成長8%至20%不等。不過，花蓮及墾丁暑期訂房受地震和颱風影響，花蓮較去年衰退30%，墾丁衰退2%左右。

▲「高美燈塔園區」今年4月才活化為全台唯一可宿泊燈塔，不過暑假住房率卻只有5成。（圖／小鹿文娛旅宿集團提供）

小鹿文娛集團

小鹿文娛集團指出，以7月來說，台北、台南、墾丁住房率基本上維持在8成以上，平均房價一晚大概調降500元，花蓮則因受到地震及颱風影響，房價及住房率皆有下修，花蓮平均房價調降大約900至1000元。另外，就在台中高美濕地旁的燈塔園區，暑假住房率僅約5成，業者說，還是有很多人不知道高美濕地這邊可以住宿，主要是希望宣傳在地文化跟生態保育，並不要求有多高的住房率。

▲「高美燈塔園區」雙人房約6坪，1,600元起就能入住一晚。（圖／小鹿文娛旅宿集團提供）

小鹿文娛集團推測，國旅低迷主因是報復性出國還未結束，國內飯店大部分都是接收外國客，因此房價在疫情後上升很快，但現在趨於報復性旅遊尾聲，該出國、該旅遊的人基本上都玩完了，該收心回到正常生活，因此也看好今年第四季會回溫。其中，除台北之外，國外客源佔8成、國人2成，景區基本上都以國人為主。不只小鹿文娛，另有高房價台中旅宿業者也透露，暑假平均住房率約5成。

老爺酒店

老爺酒店集團執行長沈方正日前受訪時指出，雖已熬過疫情，國旅市場卻成為10年來的低谷，稱「今年比疫情第三級警戒還慘。」他認為，一來民眾出國，再來花蓮碰到地震、颱風引起中南部水災，國旅市場就跟股市一樣起伏不定，預估國旅要到今年第4季才會反轉。