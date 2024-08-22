ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一泊四食1人免3千元！桃園豪華露營車「第3人加99元」還贈千元禮

▲朋趣豪華露營車「天馬號」,朋趣隨行包,栗比鑰匙圈。（圖／天成飯店集團提供）

▲桃園「朋趣豪華露營車」推出開幕兩周年優惠，一泊四食一人免3,000元。（圖／天成飯店集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

秋高氣爽是露營的好時節，桃園「朋趣豪華露營車」為迎接開幕兩周年，8月30日至10月31日，周日至周五雙人入住指定露營車款，一晚8,699元起，第三位入住只需加99元，換算下來一人免3,000元，即可享下午茶、晚餐、消夜與翌日的早餐箱。

▲朋趣豪華露營車「天馬號」,朋趣隨行包,栗比鑰匙圈。（圖／天成飯店集團提供）

▲朋趣豪華露營車「天馬號」至多可入住4人。

「朋趣豪華露營車」祭出加99元多贈一位入住優惠，三人只要8,798元起就能入住天馬號露營車，並享下午茶、晚餐、消夜與管家直送早餐箱，業者指出，下午茶是BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗，可在戶外露營車旁體驗烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供泡麵現煮服務。

▲朋趣新推出Chill早餐箱。（圖／天成飯店集團提供）

▲朋趣新推出Chill早餐箱。

業者指出，全新推出管家直送Chill早餐箱服務。翌日早上8點或9點，松鼠管家將木製早餐箱送至露營車旁，內容包含和牛漢堡排或松阪豬肉二選一、新鮮魚片、手工麵包、爽脆生菜及當令水果，另有星巴克咖啡飲品，以豐富早餐開啟美好的一天。

▲朋趣豪華露營車「天馬號」,朋趣隨行包,栗比鑰匙圈。（圖／天成飯店集團提供）

▲▼栗比鑰匙圈、朋趣隨行包預訂該專案即贈送。

▲朋趣豪華露營車「天馬號」,朋趣隨行包,栗比鑰匙圈。（圖／天成飯店集團提供）

不僅如此，每車更加碼贈價值千元的天成文旅商品，包括個人旅行收納包、朋趣隨行包及栗比金屬易拉扣鑰匙圈。入住期間，還能免費暢玩戶外童樂園設施，包含旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫。

▲桃園埔心牧場也有豪華露營。（圖／翻攝自Facebook／牛仔星村豪華露營-桃園埔心牧場 ）

▲桃園埔心牧場也有豪華露營。（圖／翻攝自Facebook／牛仔星村豪華露營-桃園埔心牧場 ）

另外，桃園埔心牧場也有「牛仔星村」豪華露營，即日起至9月30日前，入住「彩蛋親子露營車」2大2小含早餐、晚餐、迎賓宵夜包，平日一泊三食7,800元起，還能享專屬電動車、漆彈體驗、划船券等套裝行程，從下午入住玩到隔天。

關鍵字： 桃園旅遊 龍潭旅遊 朋趣豪華露營車 豪華露營 埔心牧場牛仔星村豪華露營

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

全聯、家樂福買1送1！燒烤神器2折起

全聯、家樂福買1送1！燒烤神器2折起

香港迪士尼「萬聖派對」9／13登場

香港迪士尼「萬聖派對」9／13登場

苗栗限定！爆紅「繡球花霜淇淋」美翻

苗栗限定！爆紅「繡球花霜淇淋」美翻

桃園豪華露營車「一泊四食1人免3千」

桃園豪華露營車「一泊四食1人免3千」

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

4款超獵奇「手搖飲+泡麵」創意菜單來了

4款超獵奇「手搖飲+泡麵」創意菜單來了

摩洛哥旅行玩什麼

摩洛哥旅行玩什麼

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

辻利茶舗爆濃抹茶雪糕限時下殺了

辻利茶舗爆濃抹茶雪糕限時下殺了

「寧夏夜市」路面大翻新！　將施工2個多月

「寧夏夜市」路面大翻新！　將施工2個多月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮「松園別館」8月底關閉

台灣文博會在台南　10米高巷仔貓必拍

鹿港30年蛋黃酥老店啟動中秋快閃

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

南港「二手市集」逛50攤位！快閃2天

牛丼專賣「すき家」可用信用卡結帳

貴子坑露營場「免費觀星營」開放報名

忠孝-關渡碼頭定期航班8／24開航！

獨／門前隱味牛肉麵昆明店菜單搶先看

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

熱門行程

最新新聞更多

全聯、家樂福買1送1！燒烤神器2折起

香港迪士尼「萬聖派對」9／13登場

苗栗限定！爆紅「繡球花霜淇淋」美翻

桃園豪華露營車「一泊四食1人免3千」

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

4款超獵奇「手搖飲+泡麵」創意菜單來了

摩洛哥旅行玩什麼

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366