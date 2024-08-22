一泊四食1人免3千元！桃園豪華露營車「第3人加99元」還贈千元禮

▲桃園「朋趣豪華露營車」推出開幕兩周年優惠，一泊四食一人免3,000元。（圖／天成飯店集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

秋高氣爽是露營的好時節，桃園「朋趣豪華露營車」為迎接開幕兩周年，8月30日至10月31日，周日至周五雙人入住指定露營車款，一晚8,699元起，第三位入住只需加99元，換算下來一人免3,000元，即可享下午茶、晚餐、消夜與翌日的早餐箱。

▲朋趣豪華露營車「天馬號」至多可入住4人。



「朋趣豪華露營車」祭出加99元多贈一位入住優惠，三人只要8,798元起就能入住天馬號露營車，並享下午茶、晚餐、消夜與管家直送早餐箱，業者指出，下午茶是BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗，可在戶外露營車旁體驗烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供泡麵現煮服務。

▲朋趣新推出Chill早餐箱。



業者指出，全新推出管家直送Chill早餐箱服務。翌日早上8點或9點，松鼠管家將木製早餐箱送至露營車旁，內容包含和牛漢堡排或松阪豬肉二選一、新鮮魚片、手工麵包、爽脆生菜及當令水果，另有星巴克咖啡飲品，以豐富早餐開啟美好的一天。

▲▼栗比鑰匙圈、朋趣隨行包預訂該專案即贈送。



不僅如此，每車更加碼贈價值千元的天成文旅商品，包括個人旅行收納包、朋趣隨行包及栗比金屬易拉扣鑰匙圈。入住期間，還能免費暢玩戶外童樂園設施，包含旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫。

▲桃園埔心牧場也有豪華露營。（圖／翻攝自Facebook／牛仔星村豪華露營-桃園埔心牧場 ）



另外，桃園埔心牧場也有「牛仔星村」豪華露營，即日起至9月30日前，入住「彩蛋親子露營車」2大2小含早餐、晚餐、迎賓宵夜包，平日一泊三食7,800元起，還能享專屬電動車、漆彈體驗、划船券等套裝行程，從下午入住玩到隔天。