珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

▲「清心福全X統一麵」聯手推出超獵奇「手搖飲+泡麵」組合。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

飲料加料不稀奇，手搖飲品牌「清心福全」找來「統一麵」合作，聯手打造4款超獵奇「手搖飲+泡麵」的創意組合，直接把手搖飲品當作湯底加入泡麵中提升風味，像是有珍珠鮮奶綠加統一米粉、鮮奶烏龍搭配來一客鮮蝦魚板，趕緊來試試看。

▲把加熱後的手搖飲倒入泡麵當中作為湯底增添風味。

「清心福全X統一麵」聯手發揮創意推出4款「手搖泡麵」組合，包括把加熱後的鮮奶紅茶，倒入最經典的統一肉燥麵當中，每一口都能喝到帶有淡淡茶香的鮮奶茶湯，推薦點中杯泡一碗剛剛好，加熱程度則至冒煙即可，口感最佳；而鮮奶烏龍搭配來一客鮮蝦魚板麵最適合，清爽海味與烏龍茶香結合，口感更為滑順。

加碼還有加料款選擇，選用中杯珍珠鮮奶綠加入統一調合米粉當中，不僅能吃到米粉，還有珍珠增添咀嚼口感；喜歡濃郁滋味的則不能放過鮮奶紅茶+布丁結合統一肉骨茶麵的組合，一口熱泡麵再一口冰布丁，鹹甜口感超滿足。

▲激推4款創意組合快看。

▲甲文青推出3款聯名飲品。（圖／甲文青提供）

另外，甲文青近日則跨界合作溡菓以SUKOIII，推出3款無咖啡因新品，首推「榖咕鮮奶」，嚴選蕎麥、玄米、牛蒡製成榖物茶後，加入櫻島家高品質鮮乳，每一口都能喝到淡淡麥香與香醇鮮乳的清爽鮮奶茶滋味，且大杯微糖只有160卡，幾乎是市售奶茶的一半，好喝低負擔。

而「雷蒙好瑰蜜」、「雷蒙波波好瑰蜜」則使用玫瑰、檸檬草、洛神等原料特調出無咖啡因花草茶，再搭配屏東九如在地檸檬，口感清爽不膩口，「雷蒙波波好瑰蜜」還吸得到寒天波波的咀嚼口感，即日起於全台16間門市上市，提醒大里仁化店無販售上述飲品，雷蒙好瑰蜜系列因茶基底含有洛神，孕婦懷孕、哺乳期間不建議飲用。