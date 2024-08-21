牛丼專賣「すき家」可用信用卡結帳　網友：終於跟上時代了

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

登台10年的牛丼專賣店「すき家（SUKIYA）」，一直以來只能使用現金，不過業者前天公告，即日起提供信用卡結帳服務，只是部分店尚未開放，詳細情形可以上官網「店舖訊息」資訊查詢。

登台10年的牛丼專賣店すき家，一直以來只能使用現金，讓許多消費者覺得不便。不過業者8月19日公告，即日起提供信用卡結帳服務，除了VISA、MasterCard、JCB、美國運通卡，也支援Google Pay、Apple Pay及Samsung Pay。

▲「すき家」開始提供信用卡結帳服務。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書）

不過，並非全台すき家都開放信用卡服務，一些分店還沒跟進，像是台北的國父紀念館店、忠孝復興店、大直北安店等9家，還是只能用現金結帳，詳細情形可以上官網「店舖訊息」資訊查詢。

得知すき家開放信用卡結帳服務，網友紛紛留言說「終於跟上時代了」、「半夜帶張卡就能吃了」、「終於可以不用現金了」、「以後錢包沒錢也敢走進去了」，也有人說「坐等行動支付」、「什麼時候開放悠遊卡付款」。

▲吉野家全新推出的「日式黑咖哩飯」系列，除了使用蔬菜與水果為基底，還加入了巧克力與牛肉增加風味。（圖／記者黃士原攝）

另外，1987年登台的「吉野家」日前推出新菜單，引進日本吉野家最受歡迎的「日式黑咖哩飯」與「日式唐揚雞」系列。日式黑咖哩飯系列使用日式正宗配方，除了使用洋蔥、番茄、蘋果、香蕉、芒果、鳳梨等蔬菜與水果為基底打造多層次口感，融合多種獨特辛香料的咖哩燉煮，還加入了巧克力與牛肉，熬製出香氣濃郁的黑色咖哩醬，價格125元起至270元。

▲日式唐揚雞丼加價65元可升級愛戀甜心套餐，多了紅茶（湯品）與千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

日式唐揚雞系列丼飯，則以外酥內嫩的炸雞搭配一等台灣米香Q白飯。唐揚雞使用去骨雞腿肉，加入大量生薑的特製醬汁，經過48小時的醃製使其充分入味，再裹上特製粉末，油炸至金黃酥脆，擁有酥脆的外皮與多汁的雞肉。除了日式唐揚雞丼，也與牛肉、豬肉、照燒雞腿排等搭配成雙寶餐，售價175元起至300元。