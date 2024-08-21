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吃松葉蟹不用動手！朧粵秋蟹料理上市　處女蟳展現鮮甜本味

▲朧粵秋蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲花雕雞油蒸處女蟳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

時序入秋，正是品蟹的最佳時節，朧粵挑選日本松葉蟹、阿拉斯加蟹、沙公、處女蟳為食材，推出螯香秋宴套餐，每位5880元+10%起。另也有各式單點菜色，包括阿拉斯加蟹三吃、瑤柱桂花炒蟹肉、花雕雞油蒸處女蟳及膏蟹蒸肉餅等。

今年秋天，朧粵行政主廚胡福春特別挑選各式螃蟹，像是肉鮮膏濃的日本松葉蟹、碩大肥美的阿拉斯加蟹、鮮甜味更勝大閘蟹的處女蟳，以及肉質鮮美厚實的沙公、青蟹等，以清蒸、鹽焗、避風塘、香炒、湯燉、酥炸等技法，打造一系列的香蟹料理，以及每位5880元+10%的螯香秋宴套餐。

▲朧粵秋蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹肉酸辣羹。（圖／記者黃士原攝）

蟹肉酸辣羹這道料理，先將日本松葉蟹蒸熟取肉備用，另以二湯、鎮江醋、大江浙醋、烏醋、糖醋、桂林辣醬等材料，熬煮成香辣酸爽的酸辣羹，接著再放入新鮮帶子、蝦片和松葉蟹肉，最後再加入滑嫩稠綿的蟹肉蒸蛋白。

▲朧粵秋蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲日本松葉蟹二吃，松葉蟹腐皮捲、瑤柱桂花炒蟹肉。（圖／記者黃士原攝）

松葉蟹腐皮捲、瑤柱桂花炒蟹肉是日本松葉蟹二吃菜色，以酥炸及香炒兩種方式料理，不用動手拆蟹。松葉蟹腐皮捲是將蟹肉與洋蔥絲及主廚自製松露醬一同拌炒，接著用腐皮包捲後裹上蛋白漿油炸，起鍋盛盤再點綴松露醬；瑤柱桂花炒蟹肉則是先將芽菜炒熟，再依序入雞蛋、蟹肉，稍加調味後，最後撒上瑤柱絲即成。

▲朧粵秋蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲花膠蟹腿釀竹笙。（圖／記者黃士原攝）

風雅細緻的花膠蟹腿釀竹笙，將發製好的花膠切條，與竹笙一同以高湯煨煮至入味，接著取出，把花膠、蟹肉、冬菇及火腿一起鑲入竹笙中，盛盤後再淋上薄薄的高湯琉璃芡，搭配山藥、羊肚菌等時蔬。

▲朧粵秋蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹肉響米泡飯。（圖／記者黃士原攝）

蟹肉響米泡飯這道料理，以慢火細熬的龍蝦高湯為底，搭配細緻鮮甜的松葉蟹肉、干貝、鮮蝦、草菇、絲瓜等食材，加入脆口的米香增添口感。花雕雞油蒸處女蟳精選重達10兩以上的處女蟳，與花雕、雞油、薑一同蒸煮，簡單的調味、淡淡的酒香，展現鮮甜本味。

▲國賓中餐廳「七蜜果盛宴」（圖／記者黃士原攝）

▲香芒雞件佐沙律。（圖／記者黃士原攝）

另外，雖然時序已過立秋，但天氣仍是炎熱，國賓中餐廳為提振食客胃口，推出七蜜果盛宴，選用當季新鮮的芒果、荔枝、西瓜、鳳梨、奇異果、波羅蜜、椰子等消暑水果入菜。像是香芒雞件佐沙律，把手撕的雞肉與香酸柚子肉混合，再淋上新鮮芒果泥；燒椒荔味鮑每一口都能感受到燒椒的香氣、醬汁的鹹香麻辣、荔枝肉的清甜及蘆筍的脆嫩。

▲國賓中餐廳「七蜜果盛宴」（圖／記者黃士原攝）

▲山楂脆脆茄。（圖／記者黃士原攝）

▲國賓中餐廳「七蜜果盛宴」（圖／記者黃士原攝）

▲芒果椰子涼糕。（圖／記者黃士原攝）

山楂脆脆茄以糖、醋炒製成清爽的糖醋汁，搭配開胃的山楂片與甜香的桂花，將茄子裹上一層透亮的水晶外衣，起鍋前以檸檬汁收尾，增添清新風味，清爽又開胃；梅干蒸星斑則融合了傳統與現代的烹飪技法；而二十年陳皮咕咾蝦融合青蔬水果與草蝦的豐富層次，上方點綴炸過的20年陳皮絲，增添一股特別的香氣。芒果椰子涼糕以層層芒果與椰汁凍製成，兼具口感與美感。
 

關鍵字： 美食雲 秋蟹 朧粵 秋蟹料理

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