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萊恩粉注意！「春上布丁 x Kakao Friends」聯名蛋糕、周邊快看

▲▼「春上布丁 x Kakao Friends」聯名。（圖／春上布丁提供）

▲「春上布丁 x Kakao Friends」推出聯名蛋糕、周邊小物。（圖／春上布丁提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萊恩粉注意！人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」找來韓國超人氣IP「Kakao Friends」打造全新夢幻聯名，不僅推出限量清爽系「青檸蛋糕」，還有3款超實用周邊小物，像是蛋糕刀、針織袋等，8月23日起正式上市。

「春上布丁 x Kakao Friends」聯名推出全新「青檸蛋糕」，表層撒上柑橘果丁搭配鬆軟綿密蛋糕體，口感酸甜又清爽，每顆售價175元，8月23日起於全門市、快閃店、官網開賣，7-11指定門市也同步開放預購，每顆售價200元。

▲▼「春上布丁 x Kakao Friends」聯名。（圖／春上布丁提供）

▲買聯名蛋糕送限量蛋糕提袋。

凡購買聯名蛋糕還送超Q提袋，一共有3款設計，首波推出「萊恩春植蛋糕袋」，可以看到萊恩與春植悠閒坐在檸檬園中的放鬆模樣；9月5日換上「Happy Family蛋糕袋」，集結所有Kakao Friends的成員；7-11則有獨家款「萊恩桃子蛋糕袋」，是以萊恩和桃子作為主角，搭配粉綠色調，療癒爆表，提袋各限量3萬個，只送不賣、送完為止。

▲▼「春上布丁 x Kakao Friends」聯名。（圖／春上布丁提供）

▲3款周邊小物實用又可愛。

加碼推出3款限量周邊小物，有「萊恩不銹鋼蛋糕刀」，蛋糕刀把手上坐著迷你萊恩，售價299元；「Hello萊恩針織袋」則能看到頭上頂著檸檬的呆萌萊恩，售價159元；「Q萌萊恩春植野餐盒」設計小巧輕便，售價89元，8月23日起於全門市開放預購。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲「Mr.Wish x Kakao Friends」近日也推出全新聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，手搖飲品牌「Mr.Wish」近日也與Kakao Friends聯名，首推2款全新飲品，「桃氣啵啵」是選用蜜桃冰沙搭配蜜桃果丁、脆口晶球啵啵，並以桃子造型罐盛裝；「芒果奶露」則是芒果果肉結合特製厚奶冰沙，再放進咕溜西米露增添口感，芒果口味使用萊恩造型罐搭配，售價皆為95元，2款造型罐一共有10種杯身搭配5款造型蓋，通通看得到萊恩、桃子的身影。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲Kakao Friends的9人氣角色也躍上手搖杯身。

飲料杯也換上全新聯名紙杯，一共10款式，集結9人氣角色包括萊恩、桃子、FRODO、NEO、TUBE、MUZI、JAY-G、Con、Choonsik，不僅有個別角色專屬飲料杯，還有大集合款式，搭配限定杯膜；隨行瓶也以8角色萌樣換上全新聯名包裝，即日起於全門市上市。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲保冷袋有3款式選擇。

加碼推出4款加價周邊商品，即日起搶先開賣的有「輕巧保冷袋」，提供「桃子賊笑款」、「春植比心款」、「萊恩紅心款」共3種款式選擇，保冷袋輕盈好攜帶，內層有保溫防水層，可做到輕度防水與保溫，加價購39元；還有「淘氣文件夾」，一次就能獲得萊恩海藍款、桃子粉柔款共2款，加價購49元，以上周邊數量有限、售完為止。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲冷飲隨行杯採雙面角色設計。

8月30日起Kakao Friends周邊小物再推「冷飲隨行杯」，超萌雙面角色圖案，一次收集桃子、萊恩的可愛模樣，採用Tritan材質、容量為700ml，限裝冷飲，加價購199元。

「萌萌帆布包」有「黃色春植陽光款」、「藍色萊恩&春植藍夜款」2款選擇，且分別附上春植搖呼拉圈的咖啡色皮革卡套、萊恩舞動的卡其色皮革卡套，萌度再升級，加價購239元，數量有限、售完為止。

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