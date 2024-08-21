墓碑鎮9／7回歸！六福村徵打工仔「扮鬼嚇人」　這2天免費入園

▲六福村號召打工族加入扮鬼行列，工作內容就是把遊客嚇得「花容失色、慘叫聲連連」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

六福村墓碑鎮「邪惡鬼娃Renee」將在9月7日再度復活，為迎接此萬聖節盛事，業者即日起號召打工族一同加入扮鬼行列，工作內容就是要把遊客嚇得「花容失色、慘叫聲連連」。同時，新竹縣政府將在六福村舉辦為期兩天的「萬聖奇幻派對」，9月7日至9月8日下午4點30分開放民眾免費入園。

▲農曆七月萬鬼橫行，六福村墓碑鎮在敞開恐怖大門之前，先強力徵求喜愛扮鬼的「鬼王們」。（圖／業者提供）

趕在鬼門關前，六福村要來號召各路好友加入扮鬼行列，適合敢秀又愛熱鬧，或是腦中有上萬種嚇朋友的方式卻無處施展的人，需畫上精緻鬼裝出沒園區，工作任務就是把遊客嚇得「花容失色、慘叫聲連連」，製造此起彼落的尖叫聲，業者指稱，「絕對會是你人生中最難得的打工經驗」。經查，104人力銀行上刊登應聘短期工讀生，時薪183元，上班時段為早上9點至晚間7點半，需求人數無限制。

▲墓碑鎮包含Renee與百鬼活屍大遊行、體驗夜間驚悚的地獄鬼城等。（圖／業者提供）

今年度墓碑鎮最驚悚的「邪惡鬼娃Renee」將在9月7日回歸，內容包含Renee與百鬼活屍大遊行、體驗夜間驚悚的地獄鬼城等，適合揪三五好友一起來闖關，挑戰膽量的極限。

▲六福村墓碑鎮「邪惡鬼娃Renee」將在9月7日復活。（圖／業者提供）

另外，第四屆「2024秋遊星夜季 萬聖奇幻派對」首度移師六福村舉辦，9月7日至9月8日下午4點30分開放免費入園，新竹縣府邀請人氣天團「五堅情」成員邱鋒澤、金曲樂團宇宙人、實力創作女聲魏嘉瑩、以及獨立樂團原子邦妮等超強卡司輪番演出。

▲第四屆「秋遊星夜季」首度移師六福村。（圖／新竹縣政府交通旅遊處提供）

今年「秋遊星夜季 萬聖奇幻派對」以萬聖奇幻派對主題，布置3公尺高、身穿吸血鬼披風造型皮皮獅氣偶、好客小精靈及發光互動氣球裝飾，屆時皮皮獅也將首度攜手六福村的哈比、哈妮帶來精采表演。

除了音樂演出和市集外，周邊也規劃闖關活動，完成就有機會獲得秋遊星夜限定貼紙、鑰匙圈或螢光棒。另外，凡於活動二日入住秋遊星夜季合作旅宿，即可獲得「星夜禮包」，數量有限、發完為止。為了增加民眾到達會場之方便，縣府也提供交通接駁的服務，今起開放預約搭乘，詳見活動官網。