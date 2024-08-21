到日本記得買！記名式「西瓜卡、PASMO」9／1起恢復販售

▲記名式Suica（西瓜卡）從9月1日起恢復販售。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

JR東日本表示，因晶片供應回穩，從9月1日起恢復販售記名式「西瓜卡（Suica）」和「PASMO」，而不記名卡片仍持續停售。此外，專為外國旅客推出的交通卡「Welcome Suica」，則從9月1日起在日本13個指定地點販售，每人限買1張。

JR東日本發出公告表示，有鑒於近日全球半導體晶片供應回穩，從9月1日起恢復販售記名式「西瓜卡（Suica）」和「PASMO」，而有鑒於目前可供應的卡片數量很可能會導致庫存不足，不記名的西瓜卡和PASMO仍持續停賣。

▲專為外國旅客推出的交通卡「Welcome Suica」。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，專為外國旅客推出的交通卡「Welcome Suica」，則從9月1日起在東京車站、品川車站、澀谷車站、新宿車站、池袋車站、上野車站、 成田機場站、成田機場第二航廈站、羽田機場第三航廈站的「駅たびコンシェルジュ」處、JAPAN RAIL CAFE TOKYO 成田機場站、成田機場第二航廈站、羽田機場第3航廈站的 Welcome Suica 専用販賣機可以購買。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）