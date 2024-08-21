鹿港30年蛋黃酥老店啟動中秋快閃　台北新竹3場時間地點一次看

▲鹿港30年蛋黃酥名店「新口味食品行」再度快閃北部。（圖／新口味食品行提供）

記者黃士原／台北報導

迎接中秋節檔期，鹿港「新口味食品行」再度帶著蛋黃酥快閃北部，首站SOGO天母店即日開放預購，9月2日到台北SOGO忠孝館設置快閃店，中秋節前兩個周末現身新竹SOGO百貨，民眾不必跑鹿港，就能買到招牌蛋黃酥禮盒。

彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，以麵包烘焙坊起家，2016年起專營蛋黃酥，純手工製作，有著爽脆酥皮，內餡是綿密紅豆沙餡搭配紅土鹹蛋黃。迎接中秋節檔期，再度推出快閃活動，即日起至9月5日，SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨；第二站在台北SOGO忠孝館設置快閃店，9月2日至9月16日登場。

中秋節前兩個周末（9月7、8日，9月14、15日），新口味食品行將現身新竹SOGO百貨，讓民眾不必跑鹿港，就能買到招牌蛋黃酥禮盒（6入裝）。

▲超逼真巨無霸蛋黃酥抱枕。（圖／新口味食品行提供）

此外，新口味食品行發揮創意將蛋黃酥變身成各式Q萌文創商品，最吸睛的就屬直徑60公分的「巨無霸蛋黃酥抱枕」（售價1299元），今日起至9月8日，到新口味鹿港店粉絲團、IG私訊預訂，或前往鹿港店門市購買巨無霸抱枕，再加送蛋黃酥小抱枕（售價1099元），限量100組。

▲台中排隊名店不二糕餅蛋黃酥8月底快閃北高兩地。（圖／不二糕餅提供）

另外，不二糕餅每年中秋檔期都會舉辦快閃活動，遠百信義A13快閃櫃8月26日登場，高雄夢時代購物中心快閃櫃8月29日開賣，2場快閃都只到9月16日，每日限量供應、售完為止，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日限購5盒。

遠百信義A13也公布排隊動線與規則，購買民眾請由遠百信義A13的1樓東側門（chloe旁）開始排隊，業者上午10時45分統一發放號碼牌，10時55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11時開始依序結帳取貨。