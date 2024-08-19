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米其林2星餐廳「RAW」年底熄燈　今日中午開放第二波訂位

▲RAW餐廳。（圖／赫士盟提供)

▲RAW今日中午12點開放8月16日至11月9日的第二波訂位。（圖／赫士盟提供)

記者黃士原／台北報導

國際名廚江振誠創辦的「RAW」將於12月31日熄燈，今日中午12點開放8月16日至11月9日的第二波訂位，菜單同樣是「The Last Dance 最後的圓舞曲」，餐價每人7888元+10%。

國際名廚江振誠創辦的「RAW」今年邁向10周年，不過他卻在7月底的國際記者會上丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，8月1日開放最終季菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」8月16日至11月9日的第一波訂位。今日中午則是開放11月13日至12月28日的第二波訂位，餐價每人7888元+10%。

▲國際名廚江振誠2014年回台創立RAW餐廳。（圖／記者黃士原攝）

由於過往RAW訂位很快就額滿，建議想搶訂的民眾，可以先提早打開訂位網頁，準備好信用卡（訂位需預付全額餐費）。而訂位完成後，訂位無法做任何更動，如需更改日期，則需重新訂位，並再次完成付款，之後再取消原訂位並退款，最後取消訂位日期為用餐日前14天。

2014年，國際名廚江振誠回台創立RAW，並把它定位為新台灣味的餐廳，他希望RAW的每一道料理都與台灣的記憶接軌，讓在地的飲食者感受身在台灣的美好，也讓無論是從世界各地前來的客人，都能透過一道道經過深入了解後再重新詮釋的料理，感受新台灣味。2018年，米其林指南首度登台，RAW拿到一星評鑑，2019年升到二星餐廳，一直持續到2023年。

▲花蓮市網紅名店「小和步朗」9月29日熄燈。（圖／取自小和步朗臉書）

另外，位於花蓮市中美路的平和飯店去年10月結束營業，經營團隊在原址打造了全新品牌─小和步朗，並於同年11月開幕，提供改良版的美式鬆餅早午餐與下午茶，包括鬆餅、法式吐司、烏龍麵、飯類及早午餐，價格200元起至320元，另供應各式咖啡和飲品，80元起。只是重生不到1年，經營團隊日前宣布該店9月29日熄燈，未來會把重心放回壽豐的其他小和系列品牌。

關鍵字： 美食雲 RAW

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