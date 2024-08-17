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桃園「東眼山森林食堂」8／20重新開幕！有客製化餐盒、港式點心

▲東眼山餐廳外觀。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲東眼山餐廳過往的外觀。（資料照／林業保育署新竹分署提供）

記者彭懷玉／綜合報導

東眼山國家森林遊樂區內的「東眼山餐廳」即將回歸！升級為「東眼山森林食堂」，餐廳以溫暖的木質色系為主調，搭配大面積的落地窗，一面用餐，一面能欣賞外頭的綠意盎然，將於8月20日重新見客。

▲「東眼山森林食堂」將在8月20日重新開幕。（圖／林業保育署新竹分署及餐廳業者提供）

▲「東眼山森林食堂」以溫暖的木質色系為主調，搭配大面積的落地窗，一面用餐，一面能欣賞外頭的綠意盎然。（圖／林業保育署新竹分署提供）

因應遊客需求，「東眼山餐廳」於今年7月1日暫停營業，進行場地整修與餐飲規劃，原訂9月底前完工，如今不到兩個月，林業保育署新竹分署就捎來好消息，宣布「東眼山森林食堂」將在8月20日重新開幕，未來上山森林浴的民眾可順道一訪餐廳新面貌。

東眼山國家森林遊樂區群山環抱，為了讓遊客在享受大自然美景的同時，也能品嚐食材的原味，食堂使用當季及在地食材、新鮮蔬果，搭配主廚的巧思，烹調出多道美味佳餚，品味時也能更深入了解這片土地。

▲「東眼山森林食堂」將在8月20日重新開幕。（圖／林業保育署新竹分署及餐廳業者提供）

▲「東眼山森林食堂」新菜單包含特餐、簡餐、定食等選擇，能訂購客製化餐盒。（圖／餐廳業者提供）

「東眼山森林食堂」新菜單包含特餐、簡餐、定食等選擇，能訂購客製化餐盒，可依個人喜好選擇主食、配菜、飲品，適合外帶至林下野餐，食堂亦提供嚴選咖啡豆沖煮的香濃咖啡，還有特製冰沙等飲品。另外，也增加下午茶服務項目，茶飲可搭配港式點心、炸物等，讓登山客健行後迅速恢復體力。

▲東眼山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東眼山主要以柳杉和杉木組成數百公頃的人造林地，是北台灣知名森林浴景點。（圖／記者彭懷玉攝）

東眼山國家森林遊樂區坐落於桃園復興區，距離大溪約1小時車程，園內主要以柳杉和杉木組成數百公頃的人造林地，適合親子同行，也因過去曾是林業的伐木林班，留下了許多林業遺跡，如集材機、索道、台車等，隱身在知性步道旁，是北台灣知名森林浴景點。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 東眼山國家森林遊樂區 東眼山餐廳 東眼山森林食堂

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