20年「冒煙的喬墾丁店」9月熄燈！業者證實：2因素下痛心決定

▲「冒煙的喬」墾丁大灣店9/2熄燈。（圖／翻攝自「冒煙的喬」墾丁大灣店）



記者彭懷玉／綜合報導

7年級生青春的回憶又少一家！墾丁今年暑假觀光慘澹，就連矗立在地長達20年的美式餐廳「冒煙的喬」也撐不下去，9月2日劃下句點，業者指出，主因是自從疫情爆發後生意不見起色，再加上人力短缺，才選擇做出此痛心決定。

「冒煙的喬」墾丁大灣店沈重宣布，9月1日將拍賣店內傢俱及佈置物，隔天（2日）熄燈，結束20年的營運。業者坦言，會結束營業的主因是大環境不佳，且自從疫情爆發後生意一直不見起色，再加上人力短缺所致。墾丁店熄燈後，旅客可到高雄自由店、高雄五福店及台中國美店3間分店用餐。

▲「冒煙的喬」墾丁大灣店9月2日熄燈。（圖／翻攝自「冒煙的喬」墾丁大灣店）



事實上，不少墾丁業者直言今年暑假觀光歷經寒冬，當地旅宿業、餐飲業飽受衝擊，日前連鎖飯店業者透露，今年暑假「墾丁是重災區」，由於每年暑假墾丁幾乎一房難求，但今年住房率不到7成。她坦言，旅展時賣旅展券以往都要加價，今年不用加價，就可以在9月前住到渡假飯店，墾丁是最直接反應觀光狀況的地區。

至於為何今年墾丁觀光直直落，業者認為，去年有些民眾護照還未準備好、機票貴，民眾還會留在國內旅遊，今年就算機票還是貴，大家悶壞了，還是會寧願出國，縱使房價調降仍無法挽回頹勢。