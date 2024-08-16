今天衝了！手搖飲「指定飲品買1送1」限時12天喝

▲康青龍胭粉芭梅限時12天買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

小確幸來了！人氣手搖飲品牌「康青龍」祭出限時抗暑優惠，即日起連12天爽喝「胭粉芭梅買1送1」，每人最多可享買2送2，提醒優惠限於線上點餐平台才可使用。

康青龍即日起至8月27日限時12天推「胭粉芭梅買1送1」優惠，須於龍來訂線上點餐領券，每人限領2張，最多可享買2送2，領完為止，且即領隨用，同樣限於龍來訂線上點餐使用，使用期間至9月16日；加碼只要在全台門市或龍來訂線上點餐，會員單筆消費滿1200，即可免費獲得「THERMOS 膳魔師冷水瓶」1支。

「胭粉芭梅」是嚴選台灣在地彩虹芭樂與胭脂芭樂製成，不僅有浪漫漸層粉嫩色澤，還保留紅芭果肉口感，搭配金萱茶凍，再加入酸甜脆梅點綴，口感酸甜又清爽。

▲達美樂16吋巨無霸雙拼披薩限時下殺4折吃。（圖／翻攝達美樂官網）

喝手搖肯定要配美味速食！達美樂即日起至8月25日也推出「16吋巨無霸雙拼披薩4折吃」優惠，口味有「蔬食雙拼（白醬彩蔬+小農田園鮮蔬）」、「招牌雙拼（超級豪華+金鑽夏威夷）」及「極致雙拼（極致豪華+極致干貝海鮮）」共3款任選，最低424元起，不僅一次就能吃到2種口味披薩，還可享4折優惠，划算爆表。