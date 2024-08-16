醬油拉麵只要100元！麵匡匡優惠8／20登場「連推3天」

▲麵匡匡8月20日至8月22日醬油拉麵特價100元。（圖／吾蜂美味集團提供）

記者黃士原／台北報導

吾蜂美味集團旗下拉麵品牌「麵匡匡」，慶祝達成100家門市里程碑，8月20日至8月22日舉辦百元拉麵限時活動，原價135元的醬油拉麵特價100元，各門市每日限量供應20碗。

麵匡匡是吾蜂美味集團繼老先覺功夫窯燒鍋、潮味決後，於2年前成立的連鎖拉麵品牌，主打鹹淡適中的台式拉麵，價格平易近人，135元就能吃到一碗熱騰騰的醬油拉麵。其他還有叉燒雞白湯、招牌豚骨、麻辣、川味炙燒牛、炙燒牛培根牛香蒜蛤蜊等口味的拉麵，價格150元至250元。豬肉叉燒、雞肉叉燒也可以加購增量。

▲麵匡匡招牌豚骨拉麵。（圖／吾蜂美味集團提供）

麵匡匡近期迅速擴展，今年門市已達到100家，慶祝這個展店里程碑，8月20日至8月22日舉辦百元拉麵限時活動，原價135元的醬油拉麵，活動期間特價100元，消費者還可以補價差換購其他口味，各門市每日限量供應20碗，全台將供應6000碗的百元拉麵。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃克翔攝）

另外，有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，自2016年登台至今已有8年，繼2年前重新裝修中山店之後，近期傳出籌備第2家店「信義店」，實際上人力銀行網站查詢也發現，該品牌正在召募「信義店」員工及店長，暫定10月開幕，至於詳細地點則尚未公布。

麵屋一燈招牌就是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、絞肉4種食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈，同時又帶點香氣。