「965九份金瓜石線」今開行！含100元悠遊卡、烤饅頭套票才399元

▲水金九（水湳洞、金瓜石、九份）滿山滿谷的芒草。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

到九份新玩法！「台灣好行965-九份金瓜石線」今（15日）在新北市瑞芳正式開行，從板橋出發後，可直達九份老街與金瓜石黃金博物館，以及秘境祈堂老街、基隆山、報時山步道等景點，搭配三款套票含烤饅頭、茶坊品味券等，最低399元起。

▲965路線沿途站點。（圖／新北市觀旅局提供）



時常往返台北至九份的台北客運965路線，從即日起正式加入台灣好行，「台灣好行965-九份金瓜石線」塗裝上「山城金」、「九份紅」和「山海天」等9款意象，並結合九份金瓜石的文化底蘊與自然生態，帶旅客暢遊瑞芳山城。

▲台北客運965路線即日起正式加入台灣好行，「台灣好行965-九份金瓜石線」塗裝上「山城金」、「九份紅」和「山海天」等9款意象。（圖／新北市觀旅局提供）



965路線從板橋府中起站後，途經萬華火車站、西門捷運站、北門捷運站、瑞芳火車站，並直達人氣旅遊景點九份老街與金瓜石「黃金博物館」。沿線囊括瑞芳老街、九份老街、祈堂老街，也可到達「基隆山步道」、「報時山步道」賞芒花及無敵海岸景緻；「J9流籠腳站」下車後步行1分鐘後即可抵達淡蘭古道北路步道。

▲阿妹茶樓是九份豎歧路地標之一。（圖／記者彭懷玉攝）



除了交通也推出「藝術山城行旅包」、「青春山城行旅包」和「穿越山城隨行包」三款套票，其中，「穿越山城隨行包」包含九份山城美館黃金礦工烤饅頭品味券、口袋地圖、內含100元交通費的黃金山城悠遊卡，憑卡可享合作店家招牌9折或兌換文創品，套票最低399元起。另外「青春山城行旅包」有海悅樓或水心月景觀茶坊經典品茶1人份、吾穀茶糧客家擂茶及招牌茶點套餐、茶包禮物（2個）等好禮，售價880元，目前已開放線上預訂。

如沒打算買套票，965路線從板橋搭到瑞芳單趟車程90元，路線區分為6段，每段15元，能使用北北基桃交通卡支付，詳情除了可上台灣好行官網，也能至台北客運官網查詢。