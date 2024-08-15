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東京3間百年歷史老屋咖啡　懷舊空間吃法式吐司+氮氣咖啡超享受

▲▼CAFE OKIMOTO。（圖／©CAFE OKIMOTO提供）

▲CAFE OKIMOTO。（圖／©CAFE OKIMOTO提供）

記者蔡玟君／綜合報導

東京特色咖啡廳眾多，其中不乏許多以老宅改建的咖啡廳，本篇就介紹3間隱身東京巷弄內的老屋咖啡廳，有150年老字號花店改造，讓旅客可以在懷舊氛圍十足的空間中，享受特色花重法式吐司加上氮氣咖啡。

▲▼CAFE OKIMOTO。（圖／©CAFE OKIMOTO提供）▲▼CAFE OKIMOTO。（圖／©CAFE OKIMOTO提供）

▲CAFE OKIMOTO所在的建築歷史悠久。（圖／©CAFE OKIMOTO提供）

國分寺　CAFE OKIMOTO 
CAFE OKIMOTO距離JR國立站步行約10分鐘，咖啡廳所在的建築是建於1933年國家指定的有形文化遺產「沖本家住宅」，建築分別為一棟建於1933年的木造兩層樓的西式建築，與一棟建於1940年擴建的木造單層日式建築所構成。

業者保留下建築大部分樣貌，僅將內部部分翻新，變成咖啡廳空間，還設有600坪的寬敞庭院，種下各式花草樹木，並定期舉辦各種活動。

▲▼花重谷中茶屋。（圖／©關拓彌）

▲▼昭和之家是少見的廊台咖啡廳。（圖／©︎ENGAWA CAFE）

▲▼昭和之家。（圖／©︎ENGAWA CAFE）

足立區　昭和之家
從東武晴空塔線竹之塚站步行15分鐘即可到達的「平田家住宅（通稱：昭和之家）」，是一座建於1939年的日式建築物。建築物內混搭多種西式及日式房間，能盡情享受復古的昭和時代氣息與時尚氛圍，2012年被指定為國家有形文化遺產，目前做為攝影室和咖啡廳使用中。

「昭和之家」著名的「廊台咖啡廳」，顧名思義是建在昭和之家房屋寬闊廊台上的咖啡廳，從每扇窗都能欣賞到精心打理的日式庭園景緻；日式廊台是傳統日式房屋外挑出來的走廊型構造，處於房間和室外之間的空間，旅客可以在綠樹環繞的廊台咖啡廳中，享用一杯咖啡來放鬆身心。

店內飲品與菜單品項都極為豐富，包括手沖咖啡並附有抹茶點心，也供應自製的季節限定水果派以及每日蛋糕，餐點從食材到擺盤也十分講究，尤其優雅的餐具與器皿也值得細細品味，陪伴來訪的客人輕鬆享受悠閒時分。

▲▼花重谷中茶屋。（圖／©關拓彌）

▲花重谷中茶屋是以老花店改建。（圖／©關拓彌）

台東區　花重谷中茶屋
「花重谷中茶屋」位於人氣散步地區的谷根千地區，是老字號花店「花重」進行一部分翻修，利用舊的柱子和橫樑，與現代元素的鋼框架結合，展現新舊交融的建築之美，而2樓中庭的開放空間，則最受旅客喜愛。

▲▼花重谷中茶屋。（圖／©花重谷中茶屋）

▲花重谷中茶屋最代表的菜色「花重法式吐司」。（圖／©花重谷中茶屋）

「花重谷中茶屋」於2023年7月開幕，除了擁有歷史性建築的傳承新意，店內推薦的菜色「花重法式吐司」也是一大話題，其使用了自1942年起便於淺草經營的老字號麵包店「Pelican」所出爐的麵包，口感鬆軟、味道豐富，還可搭配「氮氣咖啡」，在細膩泡沫中享受咖啡。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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