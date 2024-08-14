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安比颱風來襲　東海道新幹線8／16「東京－名古屋」整天停駛

▲▼日本東海道新幹線。（圖／取自免費圖庫AC photo）

▲日本東海道新幹線因應安比颱風來襲，宣布16日部分路段預警性整天停駛。（圖／取自免費圖庫AC photo）

記者蔡玟君／綜合報導

今年第7號颱風「安比」朝著日本前進，根據日本氣象廳預測，將於16日至17日挾帶狂風暴雨影響關東地區。為了旅客安全，JR東海宣布東海道新幹線「東京－名古屋」區間在16日當天整天停駛。

▲▼東京車站，東海道新幹線，山陽新幹線，日本旅遊，東京旅遊，日本自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東海道新幹線宣布16日「東京－名古屋」區間所有班次停駛。（示意圖／記者蔡玟君攝）

根據氣象預測，安比颱風在16日至17日最接近日本關東地區，甚至可能登陸。JR東海表示，由於預估新幹線沿線將會有大雨與強風，為了旅客安全，決定16日當天東海道新幹線「東京－名古屋」區間所有班次停駛。

▲▼安比、山神、悟空3颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲安比、山神、悟空3颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

此外，東海道新幹線「名古屋－新大阪」區間在16日當天將大幅減少行駛班次，普通車全車均改為自由座；而17日則將視颱風通過後設備狀況，部分班次或區間可能有停駛或延遲情況，請旅客必須注意。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

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關鍵字： 安比颱風 東海道新幹線 日本旅遊 東京旅遊 中部旅遊 交通資訊

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