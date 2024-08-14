萬聖節衝香港「3天機加酒1人8888元起」！3旅行社優惠一次看

▲迪士尼朋友及達菲與好友也將換上萬聖節服飾，於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」與旅客載歌載舞。（圖／港旅局提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

港旅局今（14日）公布1到6月台灣旅客赴港總人數超過58萬，與2018年相比已恢復61%，其中過夜旅客人數更恢復到88%，而6月單月份過夜人數跟2018同月相比已恢復到98%。同時，港旅局提早公布香港萬聖節的活動，三天二夜玩香港萬聖節未稅價只要8,888元起。

▲香港迪士尼樂園惡人再度傾巢而出，黑魔女、海妖烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓、嘉芙夫人會再次亮相得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」。



香港迪士尼樂園「Disney Halloween Time」

每年許多人最期待的便是到香港迪士尼樂園參加萬聖派對，今年「Disney Halloween Time」訂於9月13日至10月31日登場。迪士尼惡人將再度傾巢而出，包含女魔頭庫伊拉舉辦「惡人大宅舞會」；黑魔女、海妖烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓、嘉芙夫人會再次亮相得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，用詭魅的音樂引領旅客進入黑暗世界。

多位迪士尼角色及達菲與好友也將換上萬聖節服飾，現身「米奇 Halloween 玩轉大街派對」。另外，還能體驗「阿Jack怪誕大餐」、「萬」遊Trick-or-Treat。

▲「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」將於9月7日揭幕。



香港海洋公園哈囉喂全園祭

「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」9月7日揭幕，屆時海濱樂園廣場將引爆「全民Trick-or-Treat」，入夜後，公園將閃現鬼魅燈光，嘩鬼會突然現身與旅客合照。其中，六大驚嚇體驗突破驚悚極限，以全新互動元素帶領旅客探索靈異區域，一步步走進舊城寨、厲鬼凶宅、陰靈酒店等詭異禁地。哈囉喂還有一連串期間限定精彩表演、遊戲攤位、萬聖節主題美食及頭飾和公仔可採購。

▲香港海洋公園哈囉喂全園祭六大驚嚇體驗，以全新互動元素探索靈異區域。



香港萬聖節三天8,888元起

從九月到十月，香港瀰漫在萬聖節的搞怪氣氛。東南旅遊推出「哈囉喂搞鬼趣」含香港海洋公園門票，三天機加酒自由行四人一室每人只要8,888元起（未稅）；雄獅旅遊的萬聖節專案，三天機加酒四人一室入住灣仔帝盛酒店，每人未稅9,788元起，另享888元可加購主題鬼屋套票，雄獅還安排專車送往海洋公園，並提供萬聖節限定禮包，含萬聖小禮、Bakehouse蛋塔及香港美食。

▲香港Bakehouse蛋撻。（圖／記者彭懷玉攝）



可樂旅遊也有香港迪士尼樂園萬聖節專案，含樂園2日門票住香港迪士尼探索家酒店，以及一位難求的萬聖節限定美食「阿Jack怪誕大餐」，三天二夜二大二小每人13,888元起（未稅）。另有香港捉鬼團專案，搭配星宇航空住市區酒店，含香港海洋公園及香港迪士尼雙樂園門票，三天機加酒自由行四人一室未稅價每人14,588元起。