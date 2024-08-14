台北福華飯店明年2月封館整修！會換壁紙、地毯「新面貌搶先看」

▲台北福華飯店8樓掛上新的畫作及擺飾，洋溢經典與設計交融的新氣息。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北福華飯店將於明年2月封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，包含翻新全館606間客房、大廳等，預計2026年第三至四季完工見客。而8樓已悄悄換上新畫作及4間深咖啡色房門，業者表示將保留紅木傢俱、八卦、字畫等中式元素，並把地毯更換為灰白系列瓷磚。

▲台北福華大飯店是台灣包浩斯建築的代表作之一。（圖／台北福華大飯店提供）



矗立仁愛路三段長達40年的台北福華飯店，為讓飯店有新氣象，宣布攜手萬豪國際集團，斥資數10億元投入內部改裝工程，未來將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」，預計2025年2月正式封館，進行為期15-18個月的整修，會將最重要的水電、管線打掉重練，以維護客人安全。

▲▼館內紅木傢俱及古董藝術品是珍貴資產，會予以保留。（圖／記者彭懷玉攝）



業務行銷部總監蔡佳真透露，福華最引以為傲的古董藝術品是館內珍貴資產，包含古典紅木傢具及多達數千件由朱銘到畢卡索的珍稀藝術品收藏，全會予以保留下來；行銷公關經理許維真則補充，房內牆壁會鋪上新壁紙、地毯拿掉，更換為灰白系列瓷磚，給人耳目一新的印象。

▲紅木傢俱、八卦、字畫等中式元素將留下來，房內會鋪上新壁紙、地毯更換為灰白系列瓷磚。（圖／記者彭懷玉攝）



蔡佳真說明，福華之所以選擇與傲途格合作，是因傲途格同樣是重視藝術的品牌，未來將呈現傲途格的現代化設計，融入福華的經典元素，帶給旅客溫暖、感動、家的感覺。蔡佳真透露，這一年半的整修期間，員工將分派到萬豪國際集團旗下繼續工作，待「台北福華大飯店，傲途格精選」完工後，期盼員工能再度回到原本崗位任職。

▲福華飯店即日起祭出「一泊二食專案」，餐點部分可從3間中餐廳擇一享用。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，福華飯店即日起祭出「一泊二食專案」，凡四人同行入住兩間高級房，可享用中餐廳四人合菜晚餐及自助早餐，專案入住從即日起至9月30日止之平日，每人含稅及服務費3,000元起。專案內的中餐廳合菜可選擇三間老字號中餐廳其一，可選江南春獨創的「烤鴨六吃」，或港式飲茶珍珠坊推出「4人廣式燒臘合菜」、抑或蓬萊邨的麻辣滷牛腱等精選菜色，住客可選擇入住當晚或是於翌日退房後午餐享用（需提前預訂）。

▲▼「一泊二食專案」四人同行入住2間高級房12,000元，每人含稅及服務費3,000元起，專案內可選江南春獨創的「烤鴨六吃」。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，台北艾麗酒店則在去年12月和希爾頓集團 (Hilton) 旗下的格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟，成為全台首家「希爾頓格芮精選酒店」，是希爾頓集團第4個品牌。

