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姓名「7字中1字」住北投溫泉酒店折815元！9／29壽星淡水飯店1折

▲北投亞太飯店。（圖／北投亞太飯店提供）

▲北投亞太飯店豪華客房含獨立湯池。（圖／北投亞太飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

北投亞太飯店率先祭出中秋節優惠，凡姓名有「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」任一字，房價即可折抵815元，對中3字加贈晚餐套餐1客；而淡水將捷金鬱金香酒店則要找跟飯店同天生日（9月29日）的民眾，雙人入住家庭套房或四人入住日式套房，一泊一食下殺1折起。

▲北投亞太飯店。（圖／北投亞太飯店提供）

▲北投亞太飯店和室湯屋。

北投亞太飯店
北投亞太飯店以「月光森林」為主題，姓名中含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈亞太溫泉牛肉麵 1 客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。比方來說，若叫林秋月，房價就能折815元外加免費晚餐，以上專案自9月1日至9月30日開跑，每房限一名住客領取優惠。

▲北投亞太飯店。（圖／北投亞太飯店提供）

▲北投亞太飯店豪華客房（兩中床）。

除了「姓名對對碰」優惠外，9月每周六晚上將在池畔Lounge舉辦「夜北投 LIVE MUSIC」演唱會，現場提供酒精飲料599元無限暢飲。此外，還有中秋節「星月滿額轉轉樂」，單筆消費滿500元，即可參加轉輪抽獎，最大獎為價值4,000元的「雙人和室湯屋」以及60個好禮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供）

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供，下同）

淡水將捷金鬱金香酒店
淡水「將捷金鬱金香酒店」將於9月29日迎來開幕五周年，為了慶祝此一里程碑，即日起至9月30日，酒店推出「5周年感謝祭住房專案」，只要與將捷金鬱金香酒店同樣9月29日生日的旅客，即享雙人入住家庭套房或四人入住日式套房一泊一食1折起，套房4,160元起，每人限訂1間。

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供）

▲▼同樣9月29日生日的旅客，即享雙人入住家庭套房（上圖）或四人入住日式套房（下圖）一泊一食1折起，套房住一晚4,160元起。

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供）

或是身分證字號有9、2、9三個數字，即享指定房型2.9折起，加購河畔餐廳早餐再享買一送一優惠，每房3,744元起，每人限訂1間，以上專案即日起至10月15日開放入住，入住時須出示相關證件以供核對。

關鍵字： 台北市旅遊 新北市旅遊 北投亞太飯店 淡水將捷金鬱金香酒店 淡水旅遊 渡假飯店

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