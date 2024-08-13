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雲林國際偶戲節結合國慶煙火　主視覺「超派偶宇宙」曝光

▲第22屆主視覺「超派偶宇宙」，以歡慶、遊行、嘉年華為主軸作為主視覺創作核心。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

▲第22屆主視覺「超派偶宇宙」，以歡慶、遊行、嘉年華為主軸作為主視覺創作核心。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

第22屆雲林國際偶戲節將於10月登場，今年結合首次在雲林舉辦的國慶煙火，搭著國慶熱潮，要讓全台民眾從10月10日開始聚集到雲林，體驗雲林獨特的文化與觀光量能，讓大家大飽眼福，雲林縣政府今（12）日公布偶戲節主視覺。

「第22屆—2024雲林國際偶戲節」主視覺「超派偶宇宙」，閩南語的「超派」代表著超猛、超厲害的意思，象徵著生命力不斷的偶戲，藉此宣告「雲林國際偶戲節」是獨一無二，且生猛有力。同時藉由「超派偶宇宙」+「歡慶」+「遊行嘉年華」，整體節目引進宇宙上各式各樣的偶，呈現各國偶戲文化獨特美感，主打來一趟雲林國際偶戲節就可滿足「世界的偶戲嘉年華會」。

縣長張麗善表示，雲林國際偶戲節是台灣獨有的老品牌節慶活動，近年透過開發青年客群、結合新型態新科技及提高活動辦理規格等，包含以演唱會規模辦理開幕音樂會、將金掌獎打造為台灣第四金、開辦青年金掌獎，鼓勵40歲以下藝師參與，有策略性的強化節慶活動品牌。

文觀處今年4月於德國柏林弗里德里希皇宮劇院，參與iF設計獎頒獎典禮，截至目前為止，雲林國際偶戲節主視覺與活動，共獲得2座德國iF設計獎與「6銀1銅」等9座國際獎，文化觀光處在陳璧君處長的帶領下表現優異，截至目前為止共斬獲49座國際大獎。

文觀處處長陳璧君表示，第22屆主視覺「超派偶宇宙」，以歡慶、遊行、嘉年華為主軸作為主視覺創作核心，將戲偶們作為大型歡樂遊行的成員朝著目標不斷前進，並將戲偶中的「生、旦、淨、末、丑」化作高矮胖瘦不一，各具鮮明身型特色的人物穿插其中，用外型的強烈差異表現出偶戲文化的獨特美感，是一個充滿活力與創意的主視覺。

隊伍中的戲偶們拿著氣球與旗幟，強化偶戲節的熱鬧歡騰之品牌個性，而朝著相同方向的隊伍感，則表現出所有活動的參與者，都秉持著傳承底蘊，帶著偶戲文化往下個世代邁進的目標與決心，讓觀眾在欣賞偶戲表演的同時，感受到傳統藝術與現代文化的碰撞與融合，吸引更多對偶戲文化有興趣的民眾能至雲林共襄盛舉。

▲第22屆主視覺「超派偶宇宙」，以歡慶、遊行、嘉年華為主軸作為主視覺創作核心。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

▲第22屆主視覺「超派偶宇宙」，以歡慶、遊行、嘉年華為主軸作為主視覺創作核心。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

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關鍵字： 雲林國際偶戲節 主視覺 藝術 傳統 文化

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