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原大億麗緻改為「台南福泰大飯店」　最快明年第二季開幕

▲▼台南大億麗緻。（圖／台南市政府提供）

▲原本的台南大億麗緻已由福泰飯店集團接手，目標於明年第二季開幕。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

福泰集團2023年宣布接手原台南大億麗緻酒店建築，斥資10億進行改裝，並計劃引進日本品牌。最新消息指出，業者計劃先以「台南福泰大飯店」為名經營，並在明（2025）年第二季開幕，《東森新媒體ETtoday》實際求證，業者低調表示目前飯店正式名稱仍未定，有任何訊息先以官網為主。

台南大億麗緻酒店於2020年不敵疫情結束營業後，於去年由台南市政府宣布，國泰人壽與福泰飯店集團攜手合作，由福泰國際旅館管理顧問(股)公司承租該大樓、租期20年，並投入10億元整修、引入日本飯店品牌，打造五星級國際觀光旅館。

▲▼台南福泰大飯店。（圖／翻攝自官網）

▲台南福泰大飯店目標於2025年第二季開幕。（圖／翻攝自官網）

根據福泰飯店官網，則以「台南福泰大飯店」為名，22層樓高酒店內將設323間客房，並有多間風格特色餐廳、宴會廳及會議室、室內溫水游泳池、健身房、兒童遊戲室等設施，兼具商務、會議、餐飲、宴會等多功能的，並計劃於2025年第二季開幕。

對此業者則證實，台南福泰大飯店的確朝著明年第二季開幕為目標，對於原本指出將引進日系飯店品牌，業者低調表示目前仍在討論中，尚未確定，飯店名稱暫以官網顯示為主。

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