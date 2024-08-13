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亞尼克最新「柚惑生乳捲」來了！吃得到蜜漬柚子片、巧克力酥菠蘿

▲▼亞尼克期間限定「柚惑生乳捲」、「白葡萄生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克期間限定「柚惑生乳捲」、「白葡萄生乳捲」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接中秋節，甜點品牌「亞尼克」推出全新期間限定「柚惑生乳捲」，嚴選上等日本柚作為主角，內餡裡不僅吃得到香甜柚子奶霜，還加了酥菠蘿增添口感，泡芙蛋糕體更放上蜜漬柚子薄片，香氣十足，即日起正式開賣，加碼還有回歸的「白葡萄生乳捲」等吃，通通不能放過。

▲▼亞尼克期間限定「柚惑生乳捲」、「白葡萄生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「柚惑生乳捲」的蛋糕體上吃得到蜜漬柚子薄片。

▲▼亞尼克期間限定「柚惑生乳捲」、「白葡萄生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

亞尼克首度聯名日本知名柚子專家「愛媛果汁食品株式會社」，選用愛媛縣、高知縣盛產的日本柚製成蜜漬柚子薄片、柚子丁、柚子汁，組成全新中秋限定「柚惑生乳捲」，選用鋪了蜜漬柚子薄片的柚子泡芙蛋糕，包裹著綿密北海道奶霜、香甜柚子奶霜，更加入柚子奶油餡及白巧克力酥菠蘿增添口感，大口咬下炸出濃濃柚子香，還有乳香、酥脆菠蘿滋味，每條售價510元，獨享捲465元，即日起至9月17日限時開賣或售完為止。

▲▼亞尼克期間限定「柚惑生乳捲」、「白葡萄生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「白葡萄生乳捲」限時回歸。

「白葡萄生乳捲」加碼重磅回歸，經典的泡芙蛋糕體夾進北海道奶霜、卡士達，搭配爽脆白葡萄，清爽滋味大人、小孩都會愛，每條售價585元，獨享捲495元，預計販售至10月中後。

▲▼COLD STONE推「酷聖石霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE首推「酷聖石霜淇淋」。

另外，COLD STONE近日則首度推出全新「濃霜淇淋」，其中「極濃香奶芝士」口味選用香奶霜淇淋搭配瑪森芝士棒，口感鹹甜，另一款「愛爆巧克力」是甜而不膩的巧克力霜淇淋，再放上巧克力爆米花，彷彿巧克力牛奶的滑順口感讓人忍不住一口接一口，單支售價120元，即日起於西門店限定上市，2口味不定時更換。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 COLD STONE

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