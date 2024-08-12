賀奧運奪2金5銅！身分證含2、0、5任2碼「樂園門票現省1200元」

▲麗寶樂園渡假區祭出台灣奪牌榮耀優惠。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

巴黎奧運昨（11日）落幕，中華隊拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35。為歡慶台灣選手榮耀歸來，麗寶樂園渡假區宣布，凡身分證內含「2、0、5」任兩碼，即日起至9/1前，現場購票出示就可享雙園擇一兩人同行1,398元優惠（原價2,600元），換算下來每人只要699元，現省1,202元。

▲麗寶樂園渡假區探索世界夏日遊行。



業者表示，為向登上體壇巔峰的台灣選手致敬，推出「台灣奪牌榮耀」相關優惠，只要身分證內含「2、0、5」，對中任兩碼，就可享探索世界或馬拉灣雙園擇一、兩人同行1,398元優惠（原價2,600元），每張身分證每日限購一組，邀全台民眾一同歡慶奪牌的喜悅，讓世界看見台灣之光。

▲馬拉灣水樂園水上氣墊。



「麗寶樂園渡假區」為全台最大的綜合渡假休閒園區，園區內整合「探索樂園」及「馬拉灣」水陸兩座大型主題樂園，園內設有親子主題「麗寶福容大飯店」，「麗寶賽車旅店」則是全台唯一運動主題旅店。

▲今夏暑假全台遊樂園最長的300秒「盛夏逐夢」花火。（圖／六福村提供）



另外，六福村也有超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩六福村、299玩六福水樂園，優惠一路到9/8。