主打日澳雙和牛7吃！王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

▲「阪前和牛鐵板燒」台北第2家店籌備中。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

「阪前和牛鐵板燒」是王品集團前年推出的日式高價鐵板燒品牌，主打日澳頂級和牛7吃。繼台北中山北店、台中文心五權西店後，今年下半年開始籌備全台第3家店、也是台北第2家店，地點落腳大安區，開幕時間尚未確定。

阪前和牛鐵板燒主打日澳雙和牛套餐7吃，主廚使用煎、悶、燒、蒸、炙5種技法來料理，像是日本A5黑毛和牛以高溫乾煎後，再用燻香靜置手法，展現日本和牛特有細緻脂香，澳洲M9和牛名物3品則是以和牛堡、蕎麥冷麵及玉子燒等3種不同料理來呈現。

▲龍蝦二吃。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5黑毛和牛。（圖／記者黃士原攝）

除了日澳雙和牛，套餐還吃得到鮑魚、干貝與龍蝦，「龍蝦二吃法」的身體肉以日本鹿兒島赤猿燒酎炙燒，搭配蒜味蛋黃醬，龍蝦頭則採用日本傳統甲羅燒方式來料理，並加上鮑魚肝及明太子。

繼台北中山北店（2022年12月開幕）、台中文心五權西店（2023年10月開幕）之後，王品集團今年下半年開始籌備台北第2家店、同時也是全台第3家店，餐廳地點位於大安區，但開幕時間尚未確定。

▲初魚鐵板料亭、初魚鮨台北101店籌備中。（圖／記者黃士原攝）

另外，主打日本產地直送的漁貨肉品的初魚鐵板料亭、初魚鮨，這幾年全台各地展店，最新據點插旗台北101購物中心，目前已在徵才網站上召募員工。

初魚鐵板料亭主打日本產地直送的漁貨肉品，其中包含依照季節變換的高級海鮮，例如喜知次、螢烏賊等，以及全年都會使用的日本A5和牛，每月更換菜單，餐廳採行全額預付制，訂位就要先繳付1800元+10%的費用。初魚鮨主打日式無菜單料理，每人餐價1700元+10%，同樣要先繳餐費。