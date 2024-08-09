等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕　地點落腳垂楊路

▲壽司郎嘉義垂楊店9月下旬開幕。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

嘉義人等到了！去年5月就傳出插旗嘉義地區的壽司郎，終於有了新進度，官方臉書日前貼出垂楊店的員工召募訊息，同時還預告9月下旬開幕，當地人以後想吃就不用跑台南了。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台43家分店，最新開幕的是台中新時代店，餐廳地點位於火車站商圈的大魯閣新時代購物中心。而去年5月就傳出籌備消息的嘉義首家分店，終於要開幕了，日前官方臉書除了貼出垂楊店（地址：垂楊路455號1樓）的員工召募訊息，同時還預告9月下旬跟大家見面。

▲壽司郎「徜徉日本海魚祭」即日起至9月1日。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎即日起推出「徜徉日本海魚祭」，除了北海道產鹽漬松皮鰈、北海道產鮭魚卵、北海道產貝柱絲軍艦、A4和牛烤牛肉，以及8月17日起限定登場的「炙燒野生金目鯛」等新品外，廣島縣產酥炸牡蠣、北海道玉米奶油可樂餅、日本產竹筴魚也重新登場，活動9月1日截止。

▲壽司郎消費滿額送電風扇、手機掛繩。（圖／壽司郎提供）

壽司郎「萌抱壽司夏季Chill旅行」活動已開跑，在全台的壽司郎門市內用，單筆發票滿800元，即可免費獲得「萌抱壽司手機掛繩組」1組，滿400元可用70元加購；8月14日則換「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」登場，單筆發票滿1200元即可免費獲得1組，滿2400元贈送2組。以上2款數量有限送完為止。

▲藏壽司與UNIQLO聯名推出「UNIKURA 限定文件夾」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司則是與服飾品牌UNIQLO合作，8月8日起在全台藏壽司單筆消費滿1000元並追蹤官方社群，就送限量1萬7千份的「UNIKURA 限定文件夾」。而UNIKURA UTme! 印花T-Shirt和托特包，已經在8月2日於全台的UNIQLO指定店鋪開始販售。