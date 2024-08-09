ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕　地點落腳垂楊路

▲壽司郎嘉義垂楊店9月下旬開幕。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

嘉義人等到了！去年5月就傳出插旗嘉義地區的壽司郎，終於有了新進度，官方臉書日前貼出垂楊店的員工召募訊息，同時還預告9月下旬開幕，當地人以後想吃就不用跑台南了。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台43家分店，最新開幕的是台中新時代店，餐廳地點位於火車站商圈的大魯閣新時代購物中心。而去年5月就傳出籌備消息的嘉義首家分店，終於要開幕了，日前官方臉書除了貼出垂楊店（地址：垂楊路455號1樓）的員工召募訊息，同時還預告9月下旬跟大家見面。

▲壽司郎「徜徉日本海魚祭」即日起至9月1日。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎即日起推出「徜徉日本海魚祭」，除了北海道產鹽漬松皮鰈、北海道產鮭魚卵、北海道產貝柱絲軍艦、A4和牛烤牛肉，以及8月17日起限定登場的「炙燒野生金目鯛」等新品外，廣島縣產酥炸牡蠣、北海道玉米奶油可樂餅、日本產竹筴魚也重新登場，活動9月1日截止。

▲壽司郎消費滿額送電風扇、手機掛繩。（圖／壽司郎提供）

壽司郎「萌抱壽司夏季Chill旅行」活動已開跑，在全台的壽司郎門市內用，單筆發票滿800元，即可免費獲得「萌抱壽司手機掛繩組」1組，滿400元可用70元加購；8月14日則換「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」登場，單筆發票滿1200元即可免費獲得1組，滿2400元贈送2組。以上2款數量有限送完為止。

▲藏壽司與UNIQLO聯名推出「UNIKURA 限定文件夾」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司則是與服飾品牌UNIQLO合作，8月8日起在全台藏壽司單筆消費滿1000元並追蹤官方社群，就送限量1萬7千份的「UNIKURA 限定文件夾」。而UNIKURA UTme! 印花T-Shirt和托特包，已經在8月2日於全台的UNIQLO指定店鋪開始販售。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 美食雲 壽司郎 嘉義首店 垂楊店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

推薦閱讀

「最美魚市場」經營團隊換人　漢來接手

「最美魚市場」經營團隊換人　漢來接手

花東2飯店雙城買一送一每人每晚624起

花東2飯店雙城買一送一每人每晚624起

王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

宜蘭冬山七夕玩法　波波草正美

宜蘭冬山七夕玩法　波波草正美

必勝客限時買紙包麵送起司咔滋餅

必勝客限時買紙包麵送起司咔滋餅

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

郭婞淳摘銅！手搖飲祭買1送1明天限時喝

賀郭婞淳奪銅！迷客夏買1送1限時5小時喝

住礁溪晶泉丰旅送早、晚餐吃到飽

十盛確定下架「熟成」2字！

大苑子七夕限定「買1送1」！

去「監獄」買燒餅！內餡鹹香微流肉汁

賀吳詩儀奧運奪銅！手搖飲爽喝買1送1

屏東漁村小鎮藏台版馬爾地夫！

大稻埕480秒壓軸煙火8／10上映

開箱星宇「台北→札幌」空中巴士體驗

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

「最美魚市場」經營團隊換人　漢來接手

花東2飯店雙城買一送一每人每晚624起

王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

宜蘭冬山七夕玩法　波波草正美

必勝客限時買紙包麵送起司咔滋餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366