台北市新秘境！舊宿舍老屋改建「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

▲由舊宿舍老屋改建而成的「圓山驛」，吃得到屋台點心與關東煮。（圖／取自台北市文化局網站）

記者黃士原／台北報導

台北市又新增一個打卡的新秘境！由鐵路局北淡線（圓山站）宿舍改建而成的「圓山驛」上個月正式開幕，結合日式關東煮、屋台點心、日本酒文化及歷史展陳，提供與眾不同的日式文化體驗。

鐵路局北淡線（圓山站）宿舍2010年登錄為台北市歷史建築，為北淡線鐵路少數留存的建築之一，台北市公共運輸處偕同林雅萍建築師、承熙建築師事務所及鋼成營造團隊完成初步修復，而後由公運處與文化局結合地方共同合作，藉由「老房子文化運動計畫2.0」引進民間團隊創意，歷時2年整頓及籌備，上個月正式以「圓山驛（円山駅）」名稱正式開幕。

▲台北市新秘境「圓山驛」夜景。（圖／取自台北市文化局網站）

台北市文化局表示，舊北淡線是不少台北人的共同記憶，無論在旅客或貨物的流通均扮演著重要角色，而其中「鐵路局北淡線（圓山站）宿舍」始建年代約在1900年，此宿舍依附著圓山站，提供該站服務人員住宿需求，為典型木構造的日式宿舍，外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造，並於修復期間發現罕見的拱構造基礎，既保留歲月累積的厚重感，又不失優雅韻味，見證著北淡線的歷史發展。

▲台北市新秘境「圓山驛」內部空間。（圖／取自台北市文化局網站）

▲「圓山驛」外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造。（圖／取自台北市文化局網站）

新開幕的圓山驛不但可以品嚐正統的日式關東煮及屋台點心，營運團隊更引進不同種類的日本酒販賣機，提供與眾不同的日式文化體驗，並期望透過現場歷史展陳及罕見的拱構造基礎展示，讓市民更加了解北淡線與日式宿舍的風華。未來，還會透過藝文活動與受保護樹木之間的互動，讓過去一般的交通轉運站，變身為歷史文化與藝文氣息的轉運站。

▲小小樹食0km 8月13日試營運。（圖／小小樹食提供）

另外，座落於台北市金山南路的「0km山物所」，是舊日治時期木造宿舍群活化應用的複合式空間，結合選物、展覽與休憩功能，近期邀請米其林綠星小小樹食進駐，8月13日試營運。

「0km山物所」是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築，在90年代差點面臨被拆除蓋大樓的命運，在社區居民與文資學者的請命下，總督府山林課宿舍群全區共6棟11戶，在2006年分別由台北市政府指定登錄為市定古蹟與歷史建築，歷時8年、投入1億元進行修復，由勤美集團依促參法取得營運權。

▲手作三角飯糰。（圖／記者黃士原攝）

▲小樹酪梨蔬菜佛陀碗套餐。（圖／記者黃士原攝）

8月13日開始試營運的「小小樹食0km」，是該品牌首次在歷史建物裡開設餐廳，希望在一座充滿文化底蘊的日式老宅中，帶領大家認識不一樣的蔬食料理。除了首次在早餐時段營業，提供奶油烤吐司、酪梨酸種開放吐司、手作三角飯糰等主食，在主建築的後方，還設立了小小樹食的人氣果汁、飲品和甜點店「Little Tree Juice Club」，讓更多人能將營養美味帶走，或在小庭院中補充一天的健康能量。