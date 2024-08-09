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桃園「放假囉！來慈湖」浪漫開幕　火舞與燈光秀點亮大溪慈湖夜空

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「放假囉！來慈湖」活動正式開跑，雙節慶雙主秀輪番上陣點亮大溪慈湖夜空。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園於8月9日至9月17日的週末與國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，主打七夕與中秋「節慶週主題夜」，雙節慶雙主秀輪番上陣點亮大溪慈湖夜空。首輪七夕節慶週(8/9-8/11)於8月9日在精彩火舞表演及浪漫燈光秀中盛大開幕；現場設置「萌兔登月區」、「閃耀愛情區」兩大光環境藝術及FUN餐車市集，與民眾一起共度浪漫七夕前夕。此外，活動邀請歌手ECHO演出，High翻全場，讓開幕日的夜晚洋溢著熱情、青春與活力。

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

周末休閒約會到慈湖　七夕情人節慶週8/9浪漫開幕
周柏吟局長表示，為豐富北橫旅遊型態，積極推動慈湖觀光轉型，提供民眾一個全齡友善、永續的觀光場域，並透過慈湖夜間觀光活動串聯周邊旅遊廊帶，讓遊客從白天一路玩到晚上!此次結合七夕與中秋兩大東方浪漫團聚節日打造雙節慶雙主秀，首先於8月9日至11日迎來七夕節慶週，開幕日(8/9)當天先由即將成真火舞團開場，如夜空星火般的絢爛火舞表演，帶領大家感受到慈湖夜影的神祕，接著上演七夕大秀星空浪漫燈光秀，⾼亮度電腦光束燈與雷射燈可以直射雲端，兩種燈光元素呈現出唯美的放色扇形光影，隨著⾳樂起伏變化燈光的明暗，達到多層次的表演，營造出浪漫的情人節氛圍。接著還有歌手ECHO帶來精湛的Beatbox演出，將現場氣氛炒到最高點。此外，現場也舉辦月球小燈DIY體驗及集章贈禮小活動，以及融入牛郎織女、嫦娥奔月、月兔搗藥等神話愛情元素，打造出萌兔遍地及3米大月亮的「萌兔登月區」與玫瑰燈海與情侶愛心雅座的「閃耀愛情區」兩大浪漫光環境，還有節慶限定FUN市集餐車，與民眾一起共度溫馨浪漫歡樂的七夕前夕。

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

露天電影院星空下浪漫告白　廚師漢克Hank教你抓住愛人的胃
七夕節慶週主題夜為期3日(8/9-8/11)，8/9開幕活動後，緊接著8/10(農曆七夕)推出星空告白浪漫場景「露天電影院」，以慈湖遊客中心閩浙式磚瓦建築為電影院背景，在全新啟用的遊客中心前廣場設座位席，營造戶外懷舊電影院的氛圍；8/11則邀請曾在英國米其林星級餐廳工作，現為私廚及大溪再春食堂的「廚師漢克Hank」，示範鹹甜餐飲互動教學，傳授廚藝教你輕鬆抓住愛人的胃。觀旅局周柏吟局長說：「七夕節慶週主題夜3日表演節目不重複，場場精彩，歡迎民眾天天來。此外，大溪區公所主辦之「2024桃園大溪七夕音樂晚會」也將於10日在鄰近的大溪橋頭停車場舉辦，今年特別將活動辦理時間相互搭配(慈湖活動到晚上8點，音樂會到晚上10點)要讓遊客串遊大龍門，有個豐富的浪漫夜晚，屆時也歡迎大家搭乘我們活動接駁車串遊兩活動區，先來看我們七夕星空浪漫燈光秀及電影當男人戀愛時，結束後再坐接駁車去參加音樂會」。

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

精彩活動陸續推出　假日限定場及中秋節慶週約您重遊
觀旅局表示，「放假囉！來慈湖」活動從七夕至中秋，也將在9月14、15、17日舉行為期3日中秋節慶週主題夜活動，並將沿續每年慈湖舉辦特色水舞展演的精神，推出更讓人耳目一新的月下夢幻水舞秀，中秋節慶週活動將邀請五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團陪民眾賞月。此外，5個周末限定日(8月24、25日及9月7、8、13日)，亦將有DIY體驗、樂團、雜耍表演、市集等，讓您週末來慈湖絕對不無聊! 未來假日也歡迎街頭藝人和市集前來申請設攤與表演，一起豐富慈湖觀光，逐步將慈湖打造成永續假日市集，成為大溪復興旅遊線上的新亮點！

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

推薦喜愛大自然的民眾白天可至角板山行館、百吉林蔭步道、鄰近的休閒農場享受山林的靜謐；若想體驗懷舊氛圍的旅客建議走訪豐饒的大溪老街、大溪木藝生態博物館、三坑老街等徜徉在充滿古味的小鎮中；或者是前往景色千變的石門水庫、還有小朋友最喜愛的小人國主題遊樂園，多元化的玩法搭配慈湖夜間活動，正適合夏季闔家大小一同體驗、玩樂！

藍線/綠線免費接駁　台灣好行與市區公車遊慈湖免煩惱
活動期間，觀旅局還安排免費接駁車藍線與綠線，藍線自北橫遊客中心(經國紀念館)站至慈湖導覽站，綠線接駁車則自大溪橋頭停車場站至慈湖導覽站，自行駕車前往的民眾，建議停放於北橫遊客中心或大溪橋頭停車場，再搭乘藍線或綠線免費接駁車抵達會場，發車時間為8/9、8/10、8/11、9/14、9/15、9/17之下午14：30起至晚間20：30，並視人潮情況機動調整。此外，民眾也可以多加利用「台灣好行」及公車前往慈湖。

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼桃園,觀光,旅遊,大溪,慈湖,七夕,中秋,水舞。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

更多活動資訊請至活動官網https://2024funcihu.tycg.gov.tw及「樂遊桃園Facebook」查詢。

關鍵字： 桃園 觀光 旅遊 大溪 慈湖 七夕 中秋 水舞

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