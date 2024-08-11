初次搭郵輪6大必知！手機關閉自動時區功能　免費餐廳提前來排

▲名勝世界壹號7層大廳中庭活動不停歇。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／日本報導

夏天是最適合郵輪航行的季節，加上免收行李、換飯店，醒來就到另一國家，深受許多旅客喜愛。本次以「名勝世界壹號」為例，整理出首次搭郵輪6大必知，比如說旅客能透過手機查看《名勝世界郵報》了解每日活動訊息，免費餐廳盡量在半小時前先來排隊，提供給準備搭郵輪的民眾參考。

▲「名勝世界壹號」船上是以台灣時區(GMT+8)為準，但下了岸後就要看日本時間(GMT+9)，建議手機、手表分別以台灣、日本時間互相對照。（圖／記者彭懷玉攝）

1.手機關閉自動時區功能

「名勝世界壹號」今夏以基隆為母港，航行至九州和沖繩多個目的地，由於日本比台灣時間快一小時，值得注意的是，「名勝世界壹號」船上是以台灣時區(GMT+8)為準，集合下船時需多加留意，但下了岸後就要看日本時間(GMT+9)，建議手機、手表分別以台灣、日本時間互相對照，以免記錯。

▲《名勝世界郵報》上清楚標示一整天活動資訊，包含各餐廳營業時間、星座劇院的秀、棕櫚閣及7樓大堂的表演場次。（圖／記者彭懷玉攝）

2.手機連網頁看《名勝世界郵報》

上了郵輪後，可使用手機連結船上免費網路看《名勝世界郵報》，郵報上清楚標示一整天活動資訊，包含各餐廳營業時間、星座劇院的秀、棕櫚閣及7樓大廳的表演場次，以及健身課程、Spa療程等收費方式，另外在房內也有頻道輪播《名勝世界郵報》，尤其是在航行日當天更需要事先規劃，方便安排一整天行程。

▲▼每到了用餐時間，3家免費餐廳人潮十分驚人，建議半小時前先來排隊。（圖／記者彭懷玉攝）

3.免費餐廳、劇院建議半小時前先來排隊

適逢暑假，「名勝世界壹號」搭乘率達8成至滿載，因此今年航季延長至9月22日，船上共有3間免費餐廳，包括星夢餐廳、麗都自助餐廳、百味軒等，每到了用餐時間，各家人潮都十分驚人，建議半小時前先來排隊，再由服務人員安排入席。

▲▼星夢餐廳有中西餐可選擇，圖為西餐前菜、主餐到甜點；6樓電梯旁標示預計用餐高峰時段，若相同時段於免費餐廳第二次用餐需加收250-380元費用，避免造成浪費。（圖／記者彭懷玉攝）

尖峰時刻不想排隊，也可至付費餐廳享用美食。推薦營業時間最長的「藍湖」餐廳，這裡提供台式和星馬料理，品嚐得到肉骨茶、海南雞飯甚至是天下三絕的半筋半肉牛肉麵、滷味拼盤等，「星宴」則有法式煎鵝肝、龍蝦尾濃湯、酥皮焗羊里脊等，各式異國佳餚可以避開人潮，盡情享受海上悠然時光。

▲「藍湖」餐廳提供台式和星馬料理，品嚐得到肉骨茶、海南雞飯等。（圖／記者彭懷玉攝）

星座劇院也同樣熱門，尤其今夏多了信任(Trust Fall)」、動幻(ANIMĒ-TION)兩部全新的表演，大約半小時前就開放民眾入場，若想坐到較中間、前面的位置，建議提前抵達。

▲名勝世界以不同顏色和地毯圖案區別樓層艙房和方向，找房間時可以看地毯上的魚頭辨別方向，魚頭即是指向船頭。（圖／記者彭懷玉攝）



4.艙房方向「看地毯」

初次搭郵輪容易搞混方向，為此，名勝世界郵輪以不同顏色和地毯圖案區別樓層艙房和方向，找房間時可以看地毯上的魚頭辨別方向，魚頭即是指向船頭，反之即船尾。另外，部分樓層作為中央廚房和船員休息區，像是6樓就沒有互通，6樓船中是百味軒，6樓船尾是星夢餐廳，需到7樓繞道而行。

▲搭郵輪一大優勢就是無行李限重和件數限制，若行李想托運，可撥打客房服務熱線或至7樓服務台領取行李貼條，並於指定時間前送至房門口。（圖／記者彭懷玉攝）



5.搭郵輪時行李件數和重量

搭郵輪一大優勢就是無行李限重和件數限制，也因此，許多人會搭郵輪到日本「掃貨」，甚至買大型烤箱、氣炸鍋帶回台。但假使不是從台灣搭郵輪出發，而是「Fly-Cruise飛航遊輪」搭飛機到當地再轉搭郵輪，則需確認托運和手提行李是否符合航空公司之規範。

6.郵輪上的電壓

基本上郵輪的電壓為110/220伏特，「名勝世界壹號」艙房內以220伏特為主，穿插數個usb插孔，建議還是自備萬用轉接頭，才能一次滿足各項電器的充電需求。

▲義大利風格的羅馬泳池，夜晚會變換燈光色彩，泡Spa及游泳時充滿浪漫情調。（圖／記者彭懷玉攝）

名勝世界壹號郵輪共有13層樓甲板，規劃928間艙房，並提供VR探索館、星座劇院、棕櫚閣、健身中心、水療中心和美髮沙龍等，洋溢義大利風格的羅馬泳池，夜晚會變換燈光色彩，泡Spa及游泳時充滿浪漫情調。

▲名勝世界壹號今夏航行至日本九州和沖繩。（圖／記者彭懷玉攝）

今年暑假，業者推出基隆出發3天2晚至6天5晚的航程，從7月至9月，一共有25航次，3天航行至沖繩、石垣島、宮古島；6天5晚能暢玩九州和沖繩，穿插搭配熊本、鹿兒島、長崎、佐世保、那霸等目的地，是目前市面上唯一能在5晚內遊覽最多目的地的郵輪航程，Cp值相當高。

另外，2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」於6月5日首次抵台，一次玩遍日韓雙國、海上欣賞澎湖花火節，共32個航程、6間免費餐廳、24小時餐廳，船上甚至還有星巴克咖啡、房間約有6成看得到海景，輕鬆享受與世隔絕的海上時光。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

