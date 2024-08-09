大苑子七夕限定喝「買1送1」！限量520組APP開搶

▲大苑子祭出七夕限定「荔枝玫瑰買1送1」優惠。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接七夕情人節，鮮果手搖飲品牌「大苑子」祭出「荔枝玫瑰買1送1」優惠，8月10日當天只要於APP購買1杯，就能免費再多喝1杯，限量520組，把握機會搶。

大苑子祭出七夕限定「買1送1」優惠，8月10日當天只要於APP購買「荔枝玫瑰（中杯）商品券」並完成轉贈，即可免費再獲得「中杯荔枝玫瑰（商品券）1杯」，限量520組。

荔枝玫瑰是選用台中太平的黑葉荔枝製作成，搭配香甜荔枝果肉、有機玫瑰花瓣泥，香氣十足，每一口都能喝到清爽香甜滋味，中杯售價95元。

▲Lady M推七夕情人節限定「提拉米蘇千層」。（圖／Lady M提供）

另外，同樣為迎接七夕，Lady M打造超美「提拉米蘇千層」，以愛心造型呈現，使用頂級法芙娜巧克力製成薄透蛋皮，層層抹上義大利馬斯卡彭乳酪與鮮奶油調製而成的奶香內餡，中層還放了巧克力海綿蛋糕增添鬆軟口感，最後撒上微苦可可粉，完全詮釋義大利經典甜點。

Lady M愛心提拉米蘇千層將於8月10日限時1天在台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百板橋店、遠百竹北店、台中誠品480店、台中LaLaport店開賣，每顆售價420元，外帶每人限買2顆，內用每桌限購2顆。