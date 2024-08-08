結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

▲台東Luma Café 7月中旬進駐宜蘭。（圖／Luma Café提供）

記者黃士原／台北報導

「Sinasera 24」是台東長濱一位難求的法式餐廳，去年5月推出複合式咖啡餐飲品牌「Luma Café」，提供法式概念的越南料理，今年7月中旬插旗宜蘭，當地居民不用遠赴台東就吃得到。

Sinasera24餐廳旗下的Luma Café，去年5月在台東長濱開出第一家店，經營團隊延續「在地」精神，想藉由這個品牌，分享屬於這個地方的土地、食物與風情，用長濱的香檬做飲品、沾醬和蛋糕，用長濱新住民媽媽的風味，做河粉、三明治和咖啡，是一家提供越南咖啡、料理的咖啡館。

▲越南法國三明治。（圖／Luma Café提供）

今年7月，Luma Café進駐蘭陽平原，Sinasera24主廚楊柏偉表示，延續Sinasera24結合風土的創意，宜蘭店想成為居民享受咖啡美食的理想場所，並融合了當地文化和料理傳統，為當地帶來了一處集咖啡、美食與文化體驗於一身的飲食聚所，讓在地居民也能感受到法式概念的越南料理。

▲香茅烤肉飯。（圖／Luma Café提供）

相較於長濱店屬於目的性咖啡餐廳，位於市區的宜蘭店，緊鄰學區，周邊有許多上班族和社區居民。Luma Café營運長謝資闐表示，這兩間店的客群很不一樣，長濱店大多為遊客計畫旅遊而來，而宜蘭店的賓客經常是一家人來用餐，也有上班族、學生的組合，並且能感受早餐、中餐、晚餐的不同魅力。

▲牛尾河粉。（圖／Luma Café提供）

菜單中的「越南法國三明治」，使用Sinasera24自製的法國長棍麵包，抹上豬肝醬，夾上烤肉、醃製蘿蔔、香菜與美乃滋，可搭配豬肉、雞肉、叉燒不同的組合；「香茅烤肉飯」以玉里蓮貞豚經香茅、自煉油蔥、蝦醬、魚露和辣味醃製，再使用越式風味醬油及台東的米飯；「牛尾河粉」是西貢的特色風味餐，牛尾口感像是三層肉，但煮熟後呈膠狀質地，切成圓圈環繞，並特別附上「醋蒜盤」讓口感豐富。

▲「麻糬鬆餅」以比利時鬆餅的製作方式，在脆口的口感下搭配台東蜂蜜。（圖／Luma Café提供）

輕食方面，「老船長尼斯沙拉」以宜蘭特有的「油漬鯖魚魚腹」，配上清爽在地蔬菜；「越南豚肉芋頭炸春捲佐魚露醬」為舒脆好食的小點，佐上鹹香酸甜的水蘸汁成為下午茶的新選項。餐點價格130元至360元。餐廳裡也提供各式咖啡，包括越南咖啡、越南椰奶冰沙咖啡。

▲招牌椰子咖啡冰沙（右）與越式白咖啡（左）。（圖／記者黃士原攝）

另外，觀光客到越南旅遊必喝的「Cộng Cà Phê（共咖啡）」正式登台，第1家門市落腳台北市的開封街上，8月1日正式開幕，品牌也祭出連14天優惠，消費滿額送刮刮樂，最大獎是越南來回機票2名，其他還有5折優惠券、椰子咖啡冰沙兌換券等。

▲花生醬奶蓋咖啡（前）、鹹奶蓋棕咖啡（後）。（圖／記者黃士原攝）

Cộng Cà Phê供應的飲品，除了招牌椰子咖啡冰沙，還有越南咖啡、越南高山茶、越南PHO咖啡、越南在地飲品及新鮮水果飲品的品項，價格89元起。其中店內人氣Top 5飲品依序為椰子咖啡冰沙、椰子PHO咖啡冰沙、越式白咖啡、花生醬奶蓋咖啡、鹹奶蓋棕咖啡，其中椰子PHO咖啡冰沙多了肉桂、八角風味。