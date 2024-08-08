麻古茶坊最新「火焰系列」全門市開喝！芒果尬辣椒粉超獵奇

▲麻古今夏推出全新火焰系列。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」今夏推出全新火焰系列，翻玩墨西哥街頭消暑甜品「風味辣芒果」，打造2款限定飲品，有愛文芒果搭配辣椒粉、特調梅汁打成冰沙的「火焰芒果」，以及清爽柳橙綠茶加入鮮甜芒果肉、辣椒粉的組合，即日起於全門市上市。

▲火焰系列一共有2款飲品。

麻古茶坊夏季最新「火焰系列」來了，首推「火焰芒果」，選用愛文芒果搭配獨家研製辣椒粉、特調酸甜梅汁，現打成綿密細緻冰沙，頂層再鋪滿芒果果肉及細緻辣椒粉，每一口都能喝到些微鹹辣滋味結合鮮甜芒果香，每杯售價90元。

另一杯「火焰柳橙芒果果粒」則是以柳橙鮮汁、翡翠綠茶作為茶基底，搭配愛文芒果果肉，最後撒上特製辣椒粉增添鹹香辣口感，每杯售價80元，以上2款飲品即日起於全門市開喝。

▲CoCo「拍拍拍呀」系列推出全新限量「拍拍拍呀青牛乳」。（圖／CoCo提供）

另外，「CoCo X 統一木瓜牛乳」今年則再度攜手推出全新特調「拍拍拍呀青牛乳」，基底茶除了木瓜牛乳外，加入四季春青茶增添香氣，再放進啵啵晶球、蜜香凍等料，打造滿滿咀嚼口感，每一口都能喝到木瓜香氣及淡雅回甘茶香，售價70元，即日起於指定門市開賣，數量有限、售完為止。