慶祝吳詩儀奪銅牌！文湖21雞湯麵今明請吃麵「無限量供應」

▲吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」今明兩天請吃麵。（圖／記者陳嘉恩攝）

記者黃士原／台北報導

台灣拳擊女將吳詩儀，3日在巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強戰不敵中國女將楊文璐，但仍為中華隊拿下第2面銅牌榮耀。她家人開設的「文湖21雞湯麵」慶祝奪牌，今明連續2天祭出優惠，內用客人可享用一碗免費的雞湯蕎麥麵，而且是無限量供應。

吳詩儀3日在4強戰不敵中國楊文璐，無緣前進金牌戰，但由於拳擊不舉行銅牌戰，因此確定收下本屆中華隊在巴黎奧運第2面銅牌。她的家人開設的「文湖21雞湯麵」在臉書公告，為了慶祝奪牌，也是詩儀目前生涯中的最高佳績，「我們要請大家吃麵」。

文湖21雞湯麵今明兩天（8/6、8/7）的11:00-13:40與17:00-20:40兩個時段，來店內用的客人，提供每人一碗免費的雞湯蕎麥麵，無限量供應，歡迎大家前來店內用餐。

▲吳詩儀家中經營麵店，店內擺放吳詩儀在杭州亞運奪下銅牌的照片。（圖／記者蕭筠攝）

吳詩儀8月1日在拳擊賽女子60公斤級8強賽，擊敗對手成功晉級4強時，並且確定保底銅牌，吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」Google評論湧入許多5星評價支持。

對於確定奧運奪牌，吳詩儀姊姊受訪時也透露：「爸媽開心到抱在一起，我們都很開心！很多親朋好友也都有傳訊息來。」吳詩儀也說，吳詩儀長時間都在國家訓練中心訓練，只有放假偶爾回家，「很想她。」待妹妹回國希望可以放個長假，一起出門旅遊。