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限時4天！Trip.com沖繩飯店88元、機票888元起　景點門票買1送1

▲▼沖繩那霸Loisir飯店。（圖／Trip.com提供）

▲旅遊電商推優惠，沖繩飯店88元起。上圖為沖繩那霸Loisir飯店。（圖／Trip.com提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻父親節商機，旅遊電商Trip.com今（6日）起連續4天為止推出「8.8省狠大」活動，精選日本沖繩飯店驚喜價格低至88元、全球機票888元、機票和飯店各有1888元加碼388元的優惠代碼；白金及鑽石會員還可於今天搶先一天獨家搶領888元優惠代碼。

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Central world，曼谷中央世界購物中心，曼谷塞車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想到曼谷玩別錯過便宜機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼香港叮叮車，香港旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香港機票也有優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

Trip.com將在明（7日）中午12點起，推出限量香港和曼谷單程機票僅888元，以及首爾和大阪單程機票1888元；晚上10點更有1888元和388元的機票優惠碼等旅客來搶。

8月8日父親節當天中午12點，則開搶日本沖繩飯店僅需88元；當晚10點也有價值1888元和388元的飯店優惠碼限量開搶。此外，這兩日活動期間無論訂機票或飯店，都能額外享受Trip Coins 12%回饋。

▲▼韓國首爾景福宮，首爾旅遊，韓國旅遊，韓國自由行，韓服。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首爾也是許多人的最愛。（圖／記者蔡玟君攝）

8月9日中午12點，平台則推出超值熱門票券買一送一或半價優惠，包括日本、韓國、泰國、中港澳等地的eSIM卡半價優惠，以及東京及香港杜莎夫人蠟像館門票、澳門新濠影滙度假村的水上樂園、泰國清邁夜間動物園門票（含演出）及園內遊覽車均享買一送一；首爾南山首爾塔則可享半價。

平台也推出首爾塗鴉秀《Painters》藝術公演門票、拌飯秀 BIBAP SHOW 門票買一送一優惠，喜歡欣賞各種藝術演出的旅客可不能錯過。

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空機票買一送一優惠即起開跑！8月29日前到國泰航空推出官網預訂，兩人成行、購買台北或高雄出發至香港的經濟艙機票，輸入指定優惠碼，即可享有買一送一優惠，限量前1萬6000筆訂位。

此次「兩人同行玩香港！第二人票價免費」活動，只要在國泰航空官網輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，選擇兩位成人同行，並於2025年3月31日（含）前從台北或高雄出發，行程天數為2至7天，即可享有經濟客艙機票優惠。

此優惠票價先到先得，限量1萬6000筆訂位，售完為止。國泰航空也提醒，買一送一優惠仍需支付兩張機票的稅金及相關附加費，稅金及相關附加費或會隨時變更，實際金額以開立機票時系統顯示為準。

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關鍵字： 優惠快訊 Trip.com 韓國旅遊 日本旅遊 沖繩旅遊 亞洲旅遊 泰國旅遊

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