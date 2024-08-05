3樂園羽球奧運奪金優惠！與麟洋同月生日　免費玩花蓮海洋公園

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣羽球國手李洋、王齊麟4日奪得2024巴黎奧運羽球男雙金牌，創下奧運史上首次羽球男雙二連霸紀錄，全台狂歡！花蓮遠雄海洋公園為了慶祝再次奪金，宣布8月底前只要和「麟洋配」同月份生日，壽星本人就能免費入園玩。六福村、九族文化村也推出麟洋配奪金優惠。

遠雄海洋公園表示，8月6日起至31日為止，只要與金牌得主李洋和王齊麟同月份生日，即8月及1月出生的壽星，入園搭配一位同行者購票990元，壽星本人出示身分證明即可享免費入園。



除了壽星優惠再擴大外，遠雄海洋公園同步推出「花蓮好好玩，隔日免費再入園+1」優惠，12月31日前，只要有購票入園，都可享有隔日免費再入園優惠。

▲六福村推出超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩園區。（圖／六福村提供）

而六福村也推出麟洋配衛冕奪金優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩六福村、299玩六福水樂園。

▲「盛夏逐夢」花火為了慶祝六福村45周年。（圖／六福村提供）

為慶祝「麟洋配」蟬聯金牌紀錄，六福村推出超狂優惠，只要名字裡包含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一個字，現場購票即可享499暢玩六福村（原價1,199元）、299爽玩六福水樂園（原價799元），優惠一路到9/8。

同時，父親節將於本周四登場，業者表示，8月8、9日這兩天父親與子女同行入園，只要提供可確認親子關係之證明文件，爸爸們即可免費入園；緊接8月10日是六福村的生日，同月同日的壽星出示相關證件即可於8月整個月免費入園。

▲九族文化村一早在園區貼出榜單，並集合員工和進園的遊客一起祝賀這個大好消息，從即日起到8/11推出「雙人票價只要980元」優惠。（圖／九族文化村提供）



另外，九族文化村也響應盛事，從即日起到8月11日為期一周，推出「雙人票價只要980元」優惠，等於半價，園方希望和民眾一起普天同慶。同時，九族文化村一大早園區就貼出榜單，並集合員工和進園的遊客，一起為此捷報祝賀。