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3樂園羽球奧運奪金優惠！與麟洋同月生日　免費玩花蓮海洋公園

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣羽球國手李洋、王齊麟4日奪得2024巴黎奧運羽球男雙金牌，創下奧運史上首次羽球男雙二連霸紀錄，全台狂歡！花蓮遠雄海洋公園為了慶祝再次奪金，宣布8月底前只要和「麟洋配」同月份生日，壽星本人就能免費入園玩。六福村、九族文化村也推出麟洋配奪金優惠。

遠雄海洋公園表示，8月6日起至31日為止，只要與金牌得主李洋和王齊麟同月份生日，即8月及1月出生的壽星，入園搭配一位同行者購票990元，壽星本人出示身分證明即可享免費入園。

除了壽星優惠再擴大外，遠雄海洋公園同步推出「花蓮好好玩，隔日免費再入園+1」優惠，12月31日前，只要有購票入園，都可享有隔日免費再入園優惠。

▲今夏暑假全台遊樂園最長的300秒煙火。（圖／六福村提供）

▲六福村推出超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩園區。（圖／六福村提供）

而六福村也推出麟洋配衛冕奪金優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩六福村、299玩六福水樂園。

▲今夏暑假全台遊樂園最長的300秒煙火。（圖／六福村提供）

▲「盛夏逐夢」花火為了慶祝六福村45周年。（圖／六福村提供）

為慶祝「麟洋配」蟬聯金牌紀錄，六福村推出超狂優惠，只要名字裡包含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一個字，現場購票即可享499暢玩六福村（原價1,199元）、299爽玩六福水樂園（原價799元），優惠一路到9/8。

同時，父親節將於本周四登場，業者表示，8月8、9日這兩天父親與子女同行入園，只要提供可確認親子關係之證明文件，爸爸們即可免費入園；緊接8月10日是六福村的生日，同月同日的壽星出示相關證件即可於8月整個月免費入園。

▲九族文化村一大早園區就貼出榜單並集合員工和進園的遊客一起齊聲祝賀這個大好消息。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村一早在園區貼出榜單，並集合員工和進園的遊客一起祝賀這個大好消息，從即日起到8/11推出「雙人票價只要980元」優惠。（圖／九族文化村提供）

另外，九族文化村也響應盛事，從即日起到8月11日為期一周，推出「雙人票價只要980元」優惠，等於半價，園方希望和民眾一起普天同慶。同時，九族文化村一大早園區就貼出榜單，並集合員工和進園的遊客，一起為此捷報祝賀。

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