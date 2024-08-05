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蝦仁肉圓賣破1.3萬顆！美食展這區人氣旺　必比登生煎包7千顆完售

▲必比登生煎備貨7000顆！美食展台灣好食館集結30家美味店家。（圖／記者黃士原攝）

▲必比登「滬舍餘味」生煎包備貨7000顆全部完售。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2024台灣美食展今日閉幕，其中集結30間美食店家的「台灣好食館」人氣最旺，首度參加的「鮮蒸蝦仁肉圓」賣破1.3萬顆，必比登推介「滬舍餘味」準備的7000顆生煎包也全部完售，山海豆花每天業績也都超過500碗。

每年人氣都很旺的經濟部「台灣好食館」，今年集結30家美食店家，除了必比登推介的滬舍餘味，還有嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」、米其林入選餐廳「膳馨民間創作料理」、台北老字號「儂來餐廳」、高雄旗津海鮮直送的「海濱海產」、永康名店「山海豆花」、台南在地人激推皮Q餡鮮的「鮮蒸蝦仁肉圓」，以及海瑞摃丸。

▲台南在地人激推皮Q餡鮮的「鮮蒸蝦仁肉圓」。（圖／台灣觀光協會提供）

▲台南在地人激推皮Q餡鮮的「鮮蒸蝦仁肉圓」，美食展賣了1萬3500顆。（圖／台灣觀光協會提供）

來自台南的鮮蒸蝦仁肉圓今年首度參加美食展，原本備貨1萬4000顆（含冷凍），但因為醬料準備不夠，最後總結4天展期賣了1萬3500顆。今年準備的7000顆生煎包的滬舍餘味，也全部完售，老闆娘蕭伃真還表示，周六買氣很旺，原本只準備一個煎檯不敷使用，周日緊急調來一個大型平底鍋及瓦斯爐幫忙煎製，如果明年還能入選參展，一定會準備兩個煎檯。

▲山海豆花。（圖／記者黃士原攝）

▲山海豆花美食展期間每天賣出500多碗。（圖／記者黃士原攝）

▲林聰明沙鍋魚頭今年首度販售的龍蝦沙鍋魚頭。（圖／記者黃士原攝）

永康名店山海豆花去年曾發生賣到沒原料，還特地叫人從店裡運送到展場，今年直接在現場準備4個電鍋現蒸豆花，讓整體業績比去年好很多，平均每日賣出500多碗。林聰明沙鍋魚頭人氣也不輸人，熱食部份，每天賣出500至600碗，其中包括每碗399元、每日限量100碗的龍蝦沙鍋魚頭，而冷凍包今日下午1點就沒貨可賣。「膳馨民間創作料理」4天美食展收入超過11萬元，業者表示，這成績比預期的好。

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