花蓮國旅補助2個月僅用11%！主因曝光　業者嘆：不會為1000元就來

▲颱風與地震重創花蓮觀光，補助也難見明顯效果。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

暑假已過一半，花蓮國旅補助也開跑2個月，但當地旅宿業者透露，目前自由行補助申請房間數僅用掉可申請總額的11%，7月雖然受惠於豐年祭等大型活動將住宿率提升至30%，但8月訂房率則掉到10%至13％，9月目前也僅有10％左右。業者指出，消費者對交通路況信心度是最大影響主因，直言「旅客不會為了那1000元就來。」

▲豐年祭等大型活動有提升花蓮7月整體住宿率。上圖僅為豐年祭過去活動示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮觀光協會理事長陳義豐與花蓮旅館公會理事長張琄菡均表示，7月因有夏戀嘉年華、豐年祭等大型活動加持，將整月份平均住宿率拉高到30%左右。張琄菡表示，雖與往年平均住宿率高達85%相比仍有段差距，但相比地震後已有所成長。

但凱米颱風來襲導致鐵、公路中斷，再次重創當地，將花蓮住宿率下拉剩3%，僅有商務出差、少數如期前往的旅客，或從台東前來的團體旅客。

▲凱米颱風導致蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲403大地震災情讓許多旅客印象深刻 。（圖／記者劉亮亨攝）

至於從6月1日開始的國旅補助已經實施2個月，對當地觀光是否有助益？兩公會理事長均坦言效益不大。陳義豐表示，從數據來看，從6月到7月底已申請自由行補助的房間數僅用掉可申請總房間數（近82萬間）的11%。

張琄菡也說，雖然現在補助政策是用完為止，但她直言，當交通不穩定就會影響消費者信心，並不會為了補助的1000元就來，對業者來說補助仍是「看得到吃不到。」