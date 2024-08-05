ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

賀麟洋奪金！姓名「6字中1字」499元遊六福村　九族文化村享半價

▲今夏暑假全台遊樂園最長的300秒煙火。（圖／六福村提供）

▲六福村推出超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩園區。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，再創新歷史！對此，六福村推出超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩六福村、299玩六福水樂園。另外，九族文化村今起到8月11日一周期間，推出「雙人票價只要980元」的優惠。

▲今夏暑假全台遊樂園最長的300秒煙火。（圖／六福村提供）

▲「盛夏逐夢」花火為了慶祝六福村45周年。（圖／六福村提供）

為慶祝「麟洋配」蟬聯金牌紀錄，六福村推出超狂優惠，只要名字裡包含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一個字，現場購票即可享499暢玩六福村（原價1,199元）、299爽玩六福水樂園（原價799元），優惠一路到9/8。

同時，父親節將於本周四登場，業者表示，8月8、9日這兩天父親與子女同行入園，只要提供可確認親子關係之證明文件，爸爸們即可免費入園；緊接8月10日是六福村的生日，同月同日的壽星出示相關證件即可於8月整個月免費入園。

▲九族文化村一大早園區就貼出榜單並集合員工和進園的遊客一起齊聲祝賀這個大好消息。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村一早在園區貼出榜單，並集合員工和進園的遊客一起祝賀這個大好消息，從即日起到8/11推出「雙人票價只要980元」優惠。（圖／九族文化村提供）

另外，九族文化村也響應盛事，從即日起到8月11日為期一周，推出「雙人票價只要980元」優惠，等於半價，園方希望和民眾一起普天同慶。同時，九族文化村一大早園區就貼出榜單，並集合員工和進園的遊客，一起為此捷報祝賀。

▲天空之夢摩天輪點亮台灣代表隊梅花徽章圖案，替選手們加油。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲台中天空之夢摩天輪點亮台灣代表隊梅花徽章圖案，替選手們加油。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

而台中麗寶樂園渡假區「天空之夢摩天輪」為應援巴黎奧運，即日起至8/11點亮「巴黎奧運系列燈光秀」，期間每晚7點起播放至隔日凌晨5點，全長將近2分鐘的燈光秀，有中華代表隊的紅白藍三色梅花動畫、射箭、體操吊環、拳擊、田徑、舉重、網球、羽球、桌球、高爾夫球、柔道、游泳，以及台灣GO~GO~GO等加油字樣。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 樂園旅遊 麟洋配 六福村 九族文化村 奧運奪金 樂園優惠 台中旅遊 台中麗寶樂園渡假區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

推薦閱讀

沖繩第3大島「石垣島」美食景點攻略

沖繩第3大島「石垣島」美食景點攻略

父親節親子同樂童玩節　爸爸享100元入園

父親節親子同樂童玩節　爸爸享100元入園

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

哈根達斯買10送10！消暑冰品優惠囤起來

哈根達斯買10送10！消暑冰品優惠囤起來

不只交通！業者列花蓮觀光4大隱憂

不只交通！業者列花蓮觀光4大隱憂

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠

桃園夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡

桃園夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡

Uber Eats推金牌組合最愛美食買1送1

Uber Eats推金牌組合最愛美食買1送1

花蓮國旅補助2個月僅用11%　主因曝光

花蓮國旅補助2個月僅用11%　主因曝光

天香樓前主廚復出掌廚「aMaze」

天香樓前主廚復出掌廚「aMaze」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

出國旅遊補助快來登記　回台爽領5000

369元CP值排餐＋超值自助吧吃到飽！

日出茶太珍奶買1送1中午12點開搶

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

可不可「買1送1券」下午3點開搶！

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

海邊擱淺蘇菲亞號爆紅　成台南朝聖點

姓名「6字中1字」499元遊六福村！

迷客夏2大飲品買1送1今天限定5小時搶喝

熱門行程

最新新聞更多

沖繩第3大島「石垣島」美食景點攻略

父親節親子同樂童玩節　爸爸享100元入園

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

哈根達斯買10送10！消暑冰品優惠囤起來

不只交通！業者列花蓮觀光4大隱憂

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠

桃園夜景瞭望台！大古山寵物友善咖啡

Uber Eats推金牌組合最愛美食買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366