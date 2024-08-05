賀麟洋奪金！姓名「6字中1字」499元遊六福村　九族文化村享半價

▲六福村推出超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩園區。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，再創新歷史！對此，六福村推出超狂優惠，只要名字裡含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一字，現場購票即可享499元暢玩六福村、299玩六福水樂園。另外，九族文化村今起到8月11日一周期間，推出「雙人票價只要980元」的優惠。

▲「盛夏逐夢」花火為了慶祝六福村45周年。（圖／六福村提供）

為慶祝「麟洋配」蟬聯金牌紀錄，六福村推出超狂優惠，只要名字裡包含「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任一個字，現場購票即可享499暢玩六福村（原價1,199元）、299爽玩六福水樂園（原價799元），優惠一路到9/8。

同時，父親節將於本周四登場，業者表示，8月8、9日這兩天父親與子女同行入園，只要提供可確認親子關係之證明文件，爸爸們即可免費入園；緊接8月10日是六福村的生日，同月同日的壽星出示相關證件即可於8月整個月免費入園。

▲九族文化村一早在園區貼出榜單，並集合員工和進園的遊客一起祝賀這個大好消息，從即日起到8/11推出「雙人票價只要980元」優惠。（圖／九族文化村提供）



另外，九族文化村也響應盛事，從即日起到8月11日為期一周，推出「雙人票價只要980元」優惠，等於半價，園方希望和民眾一起普天同慶。同時，九族文化村一大早園區就貼出榜單，並集合員工和進園的遊客，一起為此捷報祝賀。

▲台中天空之夢摩天輪點亮台灣代表隊梅花徽章圖案，替選手們加油。（圖／麗寶樂園渡假區提供）



而台中麗寶樂園渡假區「天空之夢摩天輪」為應援巴黎奧運，即日起至8/11點亮「巴黎奧運系列燈光秀」，期間每晚7點起播放至隔日凌晨5點，全長將近2分鐘的燈光秀，有中華代表隊的紅白藍三色梅花動畫、射箭、體操吊環、拳擊、田徑、舉重、網球、羽球、桌球、高爾夫球、柔道、游泳，以及台灣GO~GO~GO等加油字樣。