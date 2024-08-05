古晉玩法一次看！茶室喝銅板價「鴉片咖啡」　音樂節有韓星Rain

▲馬來西亞砂拉越州的古晉市街景。（圖／馬來西亞觀光局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

位在馬來西亞砂拉越州的古晉市，雖沒有檳城、吉隆坡或沙巴知名，其多元文化交織出豐富美食，在2021年被聯合國教科文組織選為「創意城市美食之都」。緊接著9月有「邊境音樂祭」、10月「婆羅洲SONIC音樂節」，愛好美食、音樂的人別錯過。

▲古晉市在2021年被聯合國教科文組織選為「創意城市美食之都」，有著銅板價美食和「鴉片咖啡」早餐。（圖／馬來西亞觀光局提供）



古晉市多元美食

古晉市坐落在砂拉越河畔，當地由華人、馬來人、伊班人、比達友人、馬蘭諾人及印度人等組成，流淌著原住民、華人遷移史及英國殖民時代痕跡，並融合出多元美食風格及生活習慣。

美食涵蓋了多國料理，包括利用當地香料和食材的原住民料理，飲食物價彷彿按下停止鍵，讓旅客可以用銅板價享受美食。

▲古晉河岸邊的市鎮彩色的房子。（圖／馬來西亞觀光局提供）



古晉市區玩法

古晉市區不大，主要景點皆在步行或是搭車10分鐘的距離內。早上先到當地華人生活縮影的亞答街（Carpenter Street）來一碗叻沙麵或哥羅麵當早餐，配上「鴉片咖啡」開啟一天的序幕。

說到「鴉片咖啡」，可不是在咖啡中加入鴉片，位於古晉開裕巷的協益茶室，還原50年、60年前抽鴉片煙民的特殊喝法，據說當時煙民在抽完鴉片後，會將牛油放入口中，再搭配咖啡一起入喉，可同時滋潤乾澀的喉嚨、消除煙味。

▲印度街的香料店。（圖／馬來西亞觀光局提供）



接著就近到河岸旁的海唇街 (Main Bazaar) 或印度街 (India Street) 逛街尋寶，有許多當地特色手工藝品。傍晚漫步在綠蔭環繞的河畔，搭上郵輪 (Signature Sunset Cruise) 巡航砂拉越河，夕陽光灑在兩旁著名的地標如砂拉越州立法議會大樓 (New Sarawak State Legislative Assembly Building)、砂拉越州旗、古晉清真寺 (Masjid Bahagian Kuching) 等，享受片刻的療癒。

▲搭上郵輪 (Signature Sunset Cruise) 巡航砂拉越河，夕陽光灑在砂拉越州立法議會上。（圖／馬來西亞觀光局提供）



音樂盛事

近年來，古晉成為馬來西亞大型音樂節的舉辦地點。7月初登場的「熱帶雨林世界音樂節」最為知名，吸引近3萬人參與。9月的「邊境音樂祭」將邀請連續9年蟬聯百大DJ排行榜前20名的W&W、荷蘭電音天團Yellow Claw、Red Bull Thre3style世界DJ大賽台灣總冠軍RAYRAY演出。10月將迎來「婆羅洲SONIC音樂節」，以砂拉越的多元文化為背景，呈現K-pop、R&B、Hip Hop和EDM等多種音樂類型，邀請韓流天王Rain、亞洲嘻哈女王Jessi和本地藝人李佳薇、DOLLA等輪番上陣。

▲2024婆羅洲SONIC音樂節演出陣容，連韓星Rain都將登台演唱。（圖／馬來西亞觀光局提供）



古晉融合了美食、文化和音樂，無論是悠遊當地市集、尋訪在地小吃、河畔遊船漫步，或是專程飛一趟參加當地的音樂節，都能為身心靈充飽電。