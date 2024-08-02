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新北第2家！台灣松屋板橋首店今日試營運　明天正式開幕

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲「松屋」板橋江子翠店今日試營運 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

板橋人終於等到了！日本知名平價牛丼品牌「松屋」江子翠店今日試營運，8月3日正式開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，以及4月開幕的士林中正店，如果再加上江子翠店，全台門市數量達10家。

松屋江子翠店臨近捷運4號出口，這是板橋地區的首家分店，也是新北第2家店，今日試營運，營業時間為10:00至15:00、17:00至20:00，8月3日正式開幕，營業時間從10:00至23:00，而8月4日之後8:00就開始營業到23:00。

▲連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第一間分店落腳九如一路。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第一間分店落腳九如一路，臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」日前發文表示，高雄第一間「すき家」落腳九如一路，是科工館旁原本牛乳大王的舊址，目前已圍起施工牆。粉專同時也PO出貼在牆上的室內裝修核准公文，申請公司就是擁有「すき家」品牌的「台灣善商」。

網友得知消息後紛紛表示「超開心」、「終於來了」、「等了10年」、「超棒！離我超近的」、「超愛，下一個敲碗松屋」、「終於等到你」、「終於啊..等好久了」、「我的愛店終於來了」。

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關鍵字： 台灣松屋 美食雲 牛丼 牛肉飯

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