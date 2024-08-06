人氣網紅消暑帶路衝一波！去了才發現九族是玩水聖地　嗨喊暑假CP值最高樂園

▲今夏消暑怎麼玩？就讓網美們帶你到暑假CP值最高的樂園！（圖／翻攝自peichen0422、inesinesw、__t.i.f.f.a.n.y__、dy0220 IG）

旅遊中心／綜合報導

天氣熱到受不了，除了在家吹冷氣，還能去哪裡？當然是要去玩水才有夏天的儀式感！全台玩水景點多，但今年暑假CP值最高的樂園非九族文化村莫屬，不僅水上消暑設施多，還有清涼的避暑森林樂園，最近有人氣網紅衝一波解鎖多種玩法，吃冰、戲水、拍美照，一票玩到底，影片一PO出，立刻吸引一票網友按讚分享，看了直說「整個又涼又好玩」、「看起來好讚」、「感覺好好玩」、「我也要玩」、「想去玩」，趕緊列入口袋清單，今夏要去玩爆。

每次去九族文化村只知道玩馬雅探險、UFO自由落體、金礦山探險嗎？網紅Tiffany分享九族文化村有一個夏日必玩的西班牙海岸園區，裡面很多好玩的水上設施，她第一站先挑戰無敵艦隊，坐在水上雲霄飛車往下衝，激起巨大的水花，整個人直接濕透，刺激又好玩，接著體驗可以和朋友互動的水戰船，以及碰撞衝擊感超強的大漩渦，這次去玩了一輪下來才發現「原來九族也是個玩水聖地！」除了玩水消暑，她也很推薦搭乘飛行船在上空輕鬆俯瞰風景，以及充滿仿高第建築的造景也不能錯過，尤其瞭望台漂亮又好拍，根本就是超夢幻打卡點。

▲挑戰刺激的水上設施，大漩渦、水戰船、無敵艦隊、飛行船都超好玩。

（圖／翻攝自__t.i.f.f.a.n.y__ IG）

為了在巴塞隆納奇幻高第風的建築裡，勇闖四項最好玩的消暑遊樂設施，不只是Tiffany，包括inesinesw、岱妤、宇恩幾位網紅，全都換上泳衣入園，帶著濕身的決心，讓自己玩得更痛快，inesinesw就分享自己最喜歡兩項設施，其中激推大漩渦，也就是大家熟知的泛舟，從小到大玩不膩，重點是真的超好玩，「突然被捲進漩渦裡，那一瞬間真的是太痛快了」，另一項是很適合多人朋友一起玩的水戰船，「這麼熱的天氣玩射水槍涼快又刺激」，好玩程度破表，大家一定要來親自感受。不用飛出國，來九族文化村就能感受到歐洲度假氛圍，宇恩開心直呼「久違的夏天，久違的比基尼，九族文化村跟以前完全不同啦。」

▲網紅inesinesw最推大漩渦、水戰船，玩起來很痛快。（圖／翻攝自inesinesw IG）

▲岱妤第一次玩九族的水樂園，直說消暑到不行。（圖／翻攝自dy0220 IG）

沒想到九族文化村的海岸樂園這麼完備，令人嗨到暢快尖叫，讓第一次玩水樂園的岱妤大推，「必須說真的超值，親子同樂、朋友小旅行或者是情侶約會都很適合，超好玩的水上設施直接消暑到不行」，尤其西班牙海岸線延長到水立方的第一戲水廣場，消暑玩法更多元，舞台旁的杉木林下走廊有個「跳跳泉」水柱隧道，愛冒險的人，可以和朋友挑戰在水滴跳泉包夾下，看誰能夠全身而退，另外還有會突然噴出的地湧噴泉，大小朋友都能玩，像是調皮的inesinesw原想來個清涼對決，沒想到馬上就被潑濕。

▲來到水立方廣場，還有其他消暑玩法，以及最具特色、特別打造的迷霧森林造景，可以拍好拍滿。（圖／翻攝自inesinesw IG）

不想只玩水、或是怕曬黑的人，九族文化村今夏特別打造三百公尺長的「迷霧森林」，就在水立方及西班牙海岸之間，全區不定時噴灑水霧，漫步其中，清涼解熱很舒服外，造景帶有一股奇幻神秘感，使人流連忘返，也吸引幾位網美拍好拍滿，「夢幻又涼爽，拍起來好像童話一般浪漫」、「迷幻的氛圍也很適合打卡拍照」，拍網美照一定要來這裡，每個角度都來一張。玩累了，不妨逛逛「大樂冰市集」，除了有賣各式冰品美食，還可以像網美們一樣把好康換起來，兌換冰品免費吃，只要穿泳裝到水立方報到，就能爽拿限量200元消費券，兒童則是100元消費券，直接呷冰免掏錢，或是拿去買超可愛的哇霧周邊商品當伴手禮帶回家。

▲只要穿泳衣到水立方報到，即可獲得200元消費券，兒童則可領取100元消費券，免費換冰吃，或是逛逛伴手禮買超可愛的哇霧周邊。（圖／翻攝自__t.i.f.f.a.n.y__、inesinesw IG）

夏天就是要透心涼，除了體驗歡樂世界的遊樂設施，必看最受歡迎的原住民舞蹈表演，暑假期間還有加碼全新演出不能錯過，每天多場的火辣熱情森巴女郎舞蹈、詼諧小丑特技及泡泡秀，帶來清涼熱舞、水槍大戰、非洲鼓帶動唱等和大家快樂過暑假，天天近距離看秀互動玩遊戲，即日起至9月1日，門票各票種優惠490元起（詳見官網），不僅送日月潭纜車搭乘，又加送大家樂抽獎，好吃、好玩的獎品中獎機率97%。

「CP值超級高，趕快呼朋引伴去九族消暑」、「是陸、海、空都有得玩的樂園，夏天一定要去玩一下啦」、「快趁暑假和家人朋友們一起來九族文化村，度過一個清涼、歡樂又難忘的時光，快分享給朋友吧」，看網紅們開心玩，不如自己玩最好玩，九族文化村等你親自來「清涼大樂冰」暢遊全園，High翻這個暑假，留下美好的夏日回憶！