蔬食精緻餐廳「Curious」8／31熄燈　業者：未來法國、日本相見

▲《萬花嬉春》是美國好萊塢黃金時代的彩色歌舞電影，主廚透過讓各種不同顏色醬汁灑落在餐盤中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於晶華酒店B2的蔬食精緻餐廳「Curious」，以現代料理技法來呈現餐點，打破大家對無肉料理的刻板印象。不過，經營該餐廳的一週二次蔬食集團宣布，Curious將於8月31日結束營業，未來將以不同型態於法國及日本與大家相見。

Curious在2022年2月於晶華酒店B2開幕，致力於中西文化中代代相傳的永恆食譜，向台灣的豐富蔬果和傳統致敬，烹飪方法是保留菜餚的精華和原汁原味，同時使用優質食材提升風味。

▲創立Curious的一週二次蔬食集團創辦人劉千瑞表示，無肉料理一點也不簡單，但他也不想把麵筋、香菇精做的素牛排端上餐桌。（圖／記者黃士原攝）

創立Curious的一週二次蔬食集團創辦人劉千瑞表示，無肉料理一點也不簡單，但他也不想把麵筋、香菇精做的素牛排端上餐桌，「我們的目標是把每一季菜單用最單純、不受外界干擾和精工細作的技術，打破你對習以為常的蔬果想像。」

不過，一週二次蔬食集團今日宣布，Curious將於8月31日結束營業，未來將以不同型態於法國及日本與大家相見，也會持續專注推廣台灣蔬食的目標。

▲RAW將於12月31日熄燈。（圖／赫士盟提供）

另外，由國際名廚江振誠創辦的「RAW」今年邁向10周年，不過他卻在國際記者會上丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，最終季菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，今日中午12點開放訂位，餐價每人7888元+10%。