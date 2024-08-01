高雄英迪格寵物房試營！免費帶毛孩入住　享升等、送寵物特調

▲高雄中央英迪格酒店推出「INtopia英托邦寵物友善住房」。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導



暑假期間，想規劃一個屬於自己和毛孩的暑假放電之旅嗎？高雄中央公園英迪格酒店從即日起推出「INtopia英托邦寵物友善住房」，可以免費攜帶一隻25公斤以下貓狗入住，並免費提供專屬床墊、尿布、小玩具、用餐碗，10月31日前透過旅遊電商平台Klook預訂，可享5折優惠，適用入住日為即日起至10月31日為止。

▲▼入住需簽署攜帶寵物聲明，視情況可以免費升等。

高雄中央英迪格推出全新寵物房，讓旅客帶毛小孩一起入住高級城市景觀房，每房可免費攜帶一隻25公斤以下的貓狗，現場加價800元可再多帶一隻，每房至多入住兩隻毛孩；房內免費提供專屬床墊、尿布、小玩具、水碗與飼料碗，以確保毛孩入住所需。

▲入住招待寵物特調一杯。

同時，10月31日前預訂除了享有5折優惠外，並招待Pier No.1高空酒吧寵物特調一杯，於平日周日至周五入住，還能視房況升等附有獨立浴缸的「豪華城市景觀房」。

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此外，高雄近年因大型演唱會及各項國際展演活動而躍升旅遊熱點，國際級展覽《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》開展以來亦好評不斷；飯店加碼推出「夏日藝文暢飲」專案，即日起至10月31日前透過Klook預訂及入住「豪華房」房型，即贈送限量高雄美術館《瞬間》特展門票兩張，並能免費品嚐由調酒師以特展為靈感設計的12杯精選特調，以及酒吧招牌炸物三選一；周日至周四入住，還有機會升等面公園景觀的獨立浴缸房型。

▲高雄最新飯店「天成逸旅－舶寓高雄」即日起試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

看好高雄大型演唱會與國際展演帶來的商機，鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作打造全新海港貨櫃風格精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，不僅房內使用寶格麗沐浴備品，更將高雄最知名的丹丹漢堡、南豐滷肉飯直送進房當早餐，讓旅客可以輕鬆在房內享用早餐。

▲館內走廊則可看到代表高雄風景的壁畫。（圖／記者蔡玟君攝）

「天成逸旅－舶寓高雄」鄰近中央公園、五福商圈，對面就是大立百貨，可說地理位置優越。飯店以「游港都 緻生活」為主題，同時結合港都意象，從外觀到館內都融入海港、貨櫃設計概念，如飯店外觀就宛如好幾座層層疊疊的大型貨櫃，在走廊則有大港橋、駁二商圈等壁畫。

▲所有客房均使用席夢思頂級床墊。上圖為雙人房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼客房內提供小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、寶格麗沐浴備品。（圖／記者蔡玟君攝）

「天成逸旅－舶寓高雄」全館共有28間客房、分為6種房型，採用席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機以及寶格麗沐浴備品，書桌更提供魔術方塊與疊疊樂作為娛樂。

▲▼豪華四人房是館內最大房型。（圖／記者蔡玟君攝）

豪華四人房是館內最大房型，約17坪，大片落地窗設計讓光線自然灑入，除了上述房內設施外還備有典雅橢圓形浴缸及雙人盥洗台，並貼心提供面膜與浴鹽。

▲「天成逸旅－舶寓高雄」早餐吃得到南豐滷肉飯（上圖右）、丹丹漢堡（上圖中），也有素食選擇（上圖左）。（圖／記者蔡玟君攝）

早餐也是「天成逸旅－舶寓高雄」一大亮點。早餐共有4種選擇，包括堪稱南霸天的丹丹漢堡經典早餐品項，如燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕，並搭配在地老店老江紅茶牛奶；高雄飄香50年的「南豐滷肉飯」也成為早餐選擇之一，並搭配控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯等餐點，充滿台式風情，預定後可於指定時間直送到客房讓旅客享用。

業者從即日起推出優惠，8月31日前預訂、並於12月19日前入住，雙人入住不含早餐，每晚3080元起；含客房服務早餐每晚3432元起，周日至周四連續入住兩晚6688元起。