▲高雄最新飯店「天成逸旅－舶寓高雄」即日起試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

高雄又有新飯店開幕！由鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作的精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，《東森新媒體ETtoday》實際開箱飯店亮點，不僅房內使用寶格麗沐浴備品，更將高雄最知名的丹丹漢堡、南豐滷肉飯直送進房當早餐，讓旅客可以輕鬆在房內享用早餐。

▲飯店外觀宛如一座層層疊疊的貨櫃。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲館內走廊則可看到代表高雄風景的壁畫。（圖／記者蔡玟君攝）

「天成逸旅－舶寓高雄」鄰近中央公園、五福商圈，對面就是大立百貨，可說地理位置優越。飯店以「游港都 緻生活」為主題，同時結合港都意象，從外觀到館內都融入海港、貨櫃設計概念，如飯店外觀就宛如好幾座層層疊疊的大型貨櫃，在走廊則有大港橋、駁二商圈等壁畫。

▲所有客房均使用席夢思頂級床墊。上圖為雙人房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼客房內提供小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、寶格麗沐浴備品。（圖／記者蔡玟君攝）

「天成逸旅－舶寓高雄」全館共有28間客房、分為6種房型，採用席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機以及寶格麗沐浴備品，書桌更提供魔術方塊與疊疊樂作為娛樂。

▲▼藤編桌椅、黃銅燈具、擺放茶包的窗花雕刻木盒，都可見新東方美學元素。迷你吧也提供豐富的零食與飲品。（圖／記者蔡玟君攝）

細細觀察，可發現業者在設計中也加入新東方美學，如房內可看到籐編桌椅、黃銅桌燈，或是設有老窗花拉門的迷你吧櫥櫃上，擺放著雕刻傳統窗花紋路的木盒，掀開盒蓋可看到Nespresso膠囊、TWININGS茶包，迷你吧也提供豐富的零食與飲品讓旅客享用。

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▲▼豪華四人房是館內最大房型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲浴室提供面膜與浴鹽。（圖／記者蔡玟君攝）

豪華四人房是館內最大房型，約17坪，大片落地窗設計讓光線自然灑入，除了上述房內設施外還備有典雅橢圓形浴缸及雙人盥洗台，並貼心提供面膜與浴鹽。

▲「天成逸旅－舶寓高雄」早餐吃得到南豐滷肉飯（上圖右）、丹丹漢堡（上圖中），也有素食選擇（上圖左）。（圖／記者蔡玟君攝）

早餐也是「天成逸旅－舶寓高雄」一大亮點。早餐共有4種選擇，包括堪稱南霸天的丹丹漢堡經典早餐品項，如燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕，並搭配在地老店老江紅茶牛奶；高雄飄香50年的「南豐滷肉飯」也成為早餐選擇之一，並搭配控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯等餐點，充滿台式風情。

▲也有海港鮮粥套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

口味清淡的旅客則可選擇「海港鮮粥套餐」，主餐為鮮甜鮑魚干貝海鮮粥，搭配手工肉包、紅燒肉；素食主義的住客則可選擇健康營養滿分的朝氣蔬食餐，在預定後可於指定時間直送到客房讓旅客享用。

▲▼未來在1樓提供服務的咖啡沙龍。（圖／記者蔡玟君攝）

鳳凰旅遊也與瑞神國際管理顧問公司合作，於飯店內打造多層次的餐飲、美學體驗，計畫於9月後陸續開幕。如1樓設有咖啡沙龍，結合咖啡與花藝，讓旅客坐在挑高空間中品味；2樓將設有「美學沙龍」，提供美容、美髮、美體、美甲和美睫等全方位美容服務；3樓夏泉中餐廳，未來計畫以台菜風格供應午餐與晚餐料理。

位於11樓將設有頂樓露天酒吧，讓旅客在此俯瞰中央公園的綠地和五福商圈的夜景，一邊享用精緻獨特的調酒，度過悠閒夜晚，提供旅客另一個夜間去處，同樣預計於下半年開幕。

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▲「天成逸旅－舶寓高雄」入口大門。（圖／記者蔡玟君攝）

業者從即日起推出優惠，8月31日前預訂、並於12月19日前入住，雙人入住不含早餐，每晚3080元起；含客房服務早餐每晚3432元起，周日至周四連續入住兩晚6688元起。

▲首家「錢都日式涮涮鍋」南台灣直營店在高雄。（圖／錢都餐飲集團提供，下同）

除了有新飯店，也有新餐廳開幕。擁有國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」現在到高雄開設南台灣首家直營店，地點就在鳳山的火鍋一級戰區文衡路。

「錢都日式涮涮鍋」首家南台灣直營店也是高雄第一家大型店，店內除了提供多樣化的主鍋選擇，滿足海鮮愛好者和肉食主義者的不同需求，也供應多種特色湯頭，包括熱賣28年的「昆布柴魚湯頭」，還有麻辣湯頭、藥膳湯頭、壽喜燒湯頭、酸菜鍋底、韓式泡菜鍋底、起司牛奶鍋底，還有經典爆香鍋等選擇。

▲獨特的「可可椰子雞鍋」。（圖／錢都餐飲集團提供）

此外，店內還有獨特的「可可椰子雞鍋」，選用新鮮雞腿肉和濃郁椰子汁為基底，搭配整顆椰子的椰汁和奶滑的椰肉，讓鍋底充滿濃郁的椰香。業者更透露隱藏版食用方法，若喜歡濃郁椰香的客人，也可大膽將椰子水倒入湯頭中一起滾煮，能將蔬菜的清甜與雞肉的香氣層次提升。除了鍋品外，餐廳也提供冰品、飲品自助吧無限吃到飽服務。