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TITE台灣國際秋季旅展　８／１６～１９台北世貿一館登場

圖、文 / 上聯展覽提供

▲（圖／上聯展覽提供）▲2024 TITE台灣國際旅遊展-秋季展，8/16台北世貿熱鬧登場！

暑假清倉【台灣國際旅遊展-秋季展】8/16熱鬧登場！小資出國萬元有找
「2024 TITE台灣國際旅遊展-秋季旅展」由中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司共同主辦，於8/16(五)~8/19(一)台北世貿盛大開展！本次展會集結旅行社、星級飯店、特色民宿、食品伴手禮…等百大業者共襄盛舉，包含：尊榮假期、鴻大旅行社、吉帝旅行社、天海旅行社、行家旅行社、展笙旅行社、雙向旅遊...等。隨著中秋、雙十連假、聖誕節、跨年節慶即將到來，業者順應推出「自由行專區」、「東南亞輕旅行」、「秋季賞楓」、「歐洲深度旅遊」、「節慶跨年專區」、以及國人詢問度最高的「小資出國萬元專區」。

▲（圖／上聯展覽提供）
▲暑假清倉八月旅展強勢來襲！搶先規劃2025出遊行程！

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歐洲必訪「純景瑞士白朗峰遊船10日」早鳥報名再送小費！
2024即將到來的節慶與連假，本次旅展業者推出多元主題行程包含：秋季賞楓、雪梨歌劇院跨年、走訪瑞士馬特洪峰+白朗峰、北義經典高山纜車體驗…等，可樂旅遊【北義多洛米蒂～巴薩米克醋巡禮】絕美布萊埃斯湖、高山纜車體驗10日，團費99,900元起，以及【純景瑞士兩大名峰】收錄兩大景觀火車、兩大精彩城堡、蕾夢湖遊船10日，團費154,900元，展場報名再送小費。

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民眾至旅展消費滿一萬元即可參加抽獎，最大獎為【越南富國島自由行】(市價價值32,000元)，另外即日起至官網預約索票，並持QRCODE進場，即可享有【JR東日本大飯店鉑麗廳】自助餐餐券(市價價值1,628元)抽獎資格，每日晚上七點抽出2位幸運兒，讓民眾不僅享有展場優惠，還有機會將好禮帶回家，主辦單位樂觀預估進場人潮將突破20萬人次，為觀光產業開創千萬旅遊商機！

▲（圖／上聯展覽提供）
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旅展相關資訊
●展覽日期：2024/8/16 (五) ~ 8/19 (一) 10:00~18:00
●展覽地點：台北世貿一館 ( 台北市信義區信義路五段5號 )
●主辦單位：中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司

 

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