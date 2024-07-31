TITE台灣國際秋季旅展　８／１６～１９台北世貿一館登場

圖、文 / 上聯展覽提供

▲2024 TITE台灣國際旅遊展-秋季展，8/16台北世貿熱鬧登場！

暑假清倉【台灣國際旅遊展-秋季展】8/16熱鬧登場！小資出國萬元有找

「2024 TITE台灣國際旅遊展-秋季旅展」由中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司共同主辦，於8/16(五)~8/19(一)台北世貿盛大開展！本次展會集結旅行社、星級飯店、特色民宿、食品伴手禮…等百大業者共襄盛舉，包含：尊榮假期、鴻大旅行社、吉帝旅行社、天海旅行社、行家旅行社、展笙旅行社、雙向旅遊...等。隨著中秋、雙十連假、聖誕節、跨年節慶即將到來，業者順應推出「自由行專區」、「東南亞輕旅行」、「秋季賞楓」、「歐洲深度旅遊」、「節慶跨年專區」、以及國人詢問度最高的「小資出國萬元專區」。



▲暑假清倉八月旅展強勢來襲！搶先規劃2025出遊行程！

小資族輕鬆出遊！沖繩4日來回機票8,900元、越南買1送1現省9,900元

駿樺旅行社推出限時優惠【日本沖繩樂桃航空4日機票】8,900元起，以及【日本大阪自由行惠美須灣飯店5日】14,500元起，數量有限，售完為止！以及金廈旅行社推出【越南峴港洲際皇冠5日】9.900元起，限時優惠買1送1，現省9,900元！御風旅遊推出【泰國曼谷無購物5日】，旅展驚爆價只要11,111元，六人成行，天天出發。還有業者推出【精彩廈門自由行4日】只要6,600元起，秒飛出國真的超簡單！

歐洲必訪「純景瑞士白朗峰遊船10日」早鳥報名再送小費！

2024即將到來的節慶與連假，本次旅展業者推出多元主題行程包含：秋季賞楓、雪梨歌劇院跨年、走訪瑞士馬特洪峰+白朗峰、北義經典高山纜車體驗…等，可樂旅遊【北義多洛米蒂～巴薩米克醋巡禮】絕美布萊埃斯湖、高山纜車體驗10日，團費99,900元起，以及【純景瑞士兩大名峰】收錄兩大景觀火車、兩大精彩城堡、蕾夢湖遊船10日，團費154,900元，展場報名再送小費。

消費滿額抽大獎！主辦單位加碼送「越南富國島自由行」(市價價值32,000元)

民眾至旅展消費滿一萬元即可參加抽獎，最大獎為【越南富國島自由行】(市價價值32,000元)，另外即日起至官網預約索票，並持QRCODE進場，即可享有【JR東日本大飯店鉑麗廳】自助餐餐券(市價價值1,628元)抽獎資格，每日晚上七點抽出2位幸運兒，讓民眾不僅享有展場優惠，還有機會將好禮帶回家，主辦單位樂觀預估進場人潮將突破20萬人次，為觀光產業開創千萬旅遊商機！



▲早鳥逛展每日限量100名天天送好禮！

旅展相關資訊

●展覽日期：2024/8/16 (五) ~ 8/19 (一) 10:00~18:00

●展覽地點：台北世貿一館 ( 台北市信義區信義路五段5號 )

●主辦單位：中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司



