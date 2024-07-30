北市「40大納涼去處」！北藝一睹舞台隱藏角落、草山行館品茶賞景

▲大稻埕煙火將於明（31日）雙倍量施放。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

酷暑仲夏日，北市觀傳局精選40大室內場館及夜間活動，除了「國立故宮博物院」、「國立歷史博物館」欣賞古物，還能到北藝中心一睹舞台的隱藏角落，「蒙藏文化中心」換上當地服裝拍照；或上陽明山，到傳統日式建築的「草山行館」品茶、欣賞大台北絕美風光。



喜愛歷史文物的遊客，觀傳局推薦「國立故宮博物院」，除有名的翠玉白菜、肉形石外，故宮暑假期間推出「古畫動漫─清院畫十二月令圖」，以無接縫熔接技術，將多台高解析投影機組成仿書畫長卷之長形螢幕光牆，讓遊客置身科技畫境中，體驗古代長卷繪畫之意境；也可到「國立歷史博物館」欣賞春秋中晚期金柄銅短劍、蟠龍方壺及唐三彩天王神像等珍貴文物，一窺古代墓葬文化神秘面紗。

▲台北市立美術館。（圖／觀傳局提供）



「台北市立美術館」結合圖書館及餐廳等服務，也不定期舉辦研討及假日親子活動，拉近藝術與生活的距離，周六夜間開館至晚上8點30分。另外「國立台灣藝術教育館」內的南海書院開放免費入場，長期舉辦藝文展覽，並推出「南海路創藝島」、「南海劇場互動式導覽」等互動區，也是暑假納涼好去處。



觀傳局進一步介紹，「台北表演藝術中心」最獨特的參觀動線─參觀回路（publicloooooop），可一睹舞台的隱藏角落、演職人員平時來往通行的廊道，並俯瞰士林周邊景致的開放式觀景平台；8月更推出台北藝穗節活動，透過日常生活場域來展演作品，充分展現藝術創作的可能與活力。對於喜愛科學探索的旅客，同在士林一帶的「國立台灣科學教育館」、「台北市立天文科學教育館」暑假期間也推出多樣化展覽，適合親子同遊。



觀傳局局長王秋冬補充，也推薦順遊位於台北101旁的「信義公民會館」，這座信義區眷村房舍建築物地標，以其別具風味的舊時建築體，映照著周遭的現代化商業大樓，新舊融合對比強烈。此外，若喜愛茶飲文化，不妨前往「蒙藏文化中心」，目前正舉辦「茶鄉茶香–從台灣到蒙古西藏」特展，可巡禮多元的茶文化之旅。



位於陽明山傳統日式建築的「草山行館」，品茶的同時，還能欣賞陽明山間的絕美風景；北投「凱達格蘭文化館」於常設展區呈現原住民族歷史、服飾等；旁邊則是「北投溫泉博物館」，除設有日治時期東亞最大的浴池，浴池旁還有絢麗的彩繪玻璃窗花，而該館二樓的榻榻米間，還能席地而坐，體驗百年前的浴池休憩空間。喜愛鐵路文化，可前往「新北投車站」，參觀北市僅存的百年木造車站建築，站內還有復古藍皮車廂及舊式鐵軌。

▲北投溫泉博物館。（圖／記者彭懷玉攝）



許多場館也配合暑假延長營業時間，包含「台北市立動物園」7到8月每周六開放部分區域至晚上9點，「台北市立兒童新樂園」也延長營業至晚上8點。

▲台北市雙層餐車則與「台北晶華酒店」再次合作。（圖／觀傳局提供）



台北市雙層餐車則與「台北晶華酒店」再次合作，重現中式經典星饗晚宴，目前台北雙層餐車晚餐供應時間為周二至周日17時及19時30分，民眾可至雙層餐車官網預訂搭乘，滿足味覺、視覺、聽覺體驗。民眾可至此下載「台北市室內景點及營業時間一覽表」。