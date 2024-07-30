ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市「40大納涼去處」！北藝一睹舞台隱藏角落、草山行館品茶賞景

▲大稻埕煙火,臺北市立美術館,雙層巴士。（圖／觀傳局提供）

▲大稻埕煙火將於明（31日）雙倍量施放。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

酷暑仲夏日，北市觀傳局精選40大室內場館及夜間活動，除了「國立故宮博物院」、「國立歷史博物館」欣賞古物，還能到北藝中心一睹舞台的隱藏角落，「蒙藏文化中心」換上當地服裝拍照；或上陽明山，到傳統日式建築的「草山行館」品茶、欣賞大台北絕美風光。
 
喜愛歷史文物的遊客，觀傳局推薦「國立故宮博物院」，除有名的翠玉白菜、肉形石外，故宮暑假期間推出「古畫動漫─清院畫十二月令圖」，以無接縫熔接技術，將多台高解析投影機組成仿書畫長卷之長形螢幕光牆，讓遊客置身科技畫境中，體驗古代長卷繪畫之意境；也可到「國立歷史博物館」欣賞春秋中晚期金柄銅短劍、蟠龍方壺及唐三彩天王神像等珍貴文物，一窺古代墓葬文化神秘面紗。

▲大稻埕煙火,臺北市立美術館,雙層巴士。（圖／觀傳局提供）

▲台北市立美術館。（圖／觀傳局提供）
  
「台北市立美術館」結合圖書館及餐廳等服務，也不定期舉辦研討及假日親子活動，拉近藝術與生活的距離，周六夜間開館至晚上8點30分。另外「國立台灣藝術教育館」內的南海書院開放免費入場，長期舉辦藝文展覽，並推出「南海路創藝島」、「南海劇場互動式導覽」等互動區，也是暑假納涼好去處。
 
觀傳局進一步介紹，「台北表演藝術中心」最獨特的參觀動線─參觀回路（publicloooooop），可一睹舞台的隱藏角落、演職人員平時來往通行的廊道，並俯瞰士林周邊景致的開放式觀景平台；8月更推出台北藝穗節活動，透過日常生活場域來展演作品，充分展現藝術創作的可能與活力。對於喜愛科學探索的旅客，同在士林一帶的「國立台灣科學教育館」、「台北市立天文科學教育館」暑假期間也推出多樣化展覽，適合親子同遊。
 
觀傳局局長王秋冬補充，也推薦順遊位於台北101旁的「信義公民會館」，這座信義區眷村房舍建築物地標，以其別具風味的舊時建築體，映照著周遭的現代化商業大樓，新舊融合對比強烈。此外，若喜愛茶飲文化，不妨前往「蒙藏文化中心」，目前正舉辦「茶鄉茶香–從台灣到蒙古西藏」特展，可巡禮多元的茶文化之旅。
 
位於陽明山傳統日式建築的「草山行館」，品茶的同時，還能欣賞陽明山間的絕美風景；北投「凱達格蘭文化館」於常設展區呈現原住民族歷史、服飾等；旁邊則是「北投溫泉博物館」，除設有日治時期東亞最大的浴池，浴池旁還有絢麗的彩繪玻璃窗花，而該館二樓的榻榻米間，還能席地而坐，體驗百年前的浴池休憩空間。喜愛鐵路文化，可前往「新北投車站」，參觀北市僅存的百年木造車站建築，站內還有復古藍皮車廂及舊式鐵軌。

▲北投溫泉博物館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投溫泉博物館。（圖／記者彭懷玉攝）
  
許多場館也配合暑假延長營業時間，包含「台北市立動物園」7到8月每周六開放部分區域至晚上9點，「台北市立兒童新樂園」也延長營業至晚上8點。

▲大稻埕煙火,臺北市立美術館,雙層巴士。（圖／觀傳局提供）

▲台北市雙層餐車則與「台北晶華酒店」再次合作。（圖／觀傳局提供）
  
台北市雙層餐車則與「台北晶華酒店」再次合作，重現中式經典星饗晚宴，目前台北雙層餐車晚餐供應時間為周二至周日17時及19時30分，民眾可至雙層餐車官網預訂搭乘，滿足味覺、視覺、聽覺體驗。民眾可至此下載「台北市室內景點及營業時間一覽表」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 台北市旅遊 博物館 美術館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

北市「40大納涼去處」！

北市「40大納涼去處」！

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

衣著有黃、紅　升級帆立貝吃到飽

衣著有黃、紅　升級帆立貝吃到飽

老爺酒店8條新玩法挑戰從101走到礁溪

老爺酒店8條新玩法挑戰從101走到礁溪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

上半年國際旅客最愛10旅遊地台灣上榜

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

桃園景福宮隱藏美食60元肝連滿滿一盤

江振誠宣布「RAW」12/31結束營業

高雄11家「米其林新入選」一次看

大阪新地標9/6開幕　3亮點飯店一次看

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

唐宮正式回歸！558元蒙古烤肉吃到飽

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

桃園限定！蜂巢布丁鋪滿整顆波士頓蛋糕

熱門行程

最新新聞更多

老爺酒店「從101走到礁溪」路線曝

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

將小城堡搬入房內！苗栗6間親子住宿

吃茶三千推出最新葡萄柚系列飲品

9萬積木免費送！拼多大就帶回家

北市「40大納涼去處」！

國泰航空「機票買1送1」即起開搶

香港必遊「名人蠟像館」開箱超過百尊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366