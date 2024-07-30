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「東方威尼斯」大澳玩法全攻略！搭船賞棚屋、玻璃屋用餐超愜意

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村隱藏於大嶼山深處，站在大涌橋上，眺望遠方青翠山巒，映襯綠波蕩漾的如畫景緻。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

大澳漁村隱藏於大嶼山深處，可以搭船穿梭水道間，欣賞周遭獨有的「棚屋」，或是站在大涌橋上，眺望遠方青翠山巒，映襯綠波蕩漾的如畫景緻，也因此這裡又有東方威尼斯之稱。時間充足的旅人，不妨提前預訂大澳文物酒店住一晚，走進你所不知道的香港。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼漫步街道，宛如搭乘時光機，飛回數十年前的香港，販賣海鮮乾貨、在地小吃商家沿街林立。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

大澳漁村
香港從一個小漁村，慢慢發展成高樓林立的國際級城市，不過，大澳漁村會顛覆你對香港的印象，漫步街道，宛如搭乘時光機，飛回數十年前的香港，販賣海鮮乾貨、在地小吃商家沿街林立，絲毫沒有商業化的痕跡，以純樸的人情味收服旅客的心。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼站在大涌橋上，可以拍到遠方山巒，復古的棚屋、祖母綠的河水相映成趣，讓此風景被譽為「東方威尼斯」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

大涌橋、新基大橋
站在大涌橋上，可以拍到遠方山巒，復古的棚屋、祖母綠的河水相映成趣，讓此風景被譽為「東方威尼斯」，幾乎成為大澳漁村的標誌。另一處新基大橋也別錯過，是全港罕有的開合式木橋，能拍到漁船從橋下緩慢經過的畫面，經典的漁村風光令人眷戀。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼旅客能乘小艇細細遊覽大澳漁村，時間約20-30分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

乘船遊大澳
身處水鄉，以往居民跨越河岸需要撐竿「擺渡」到對岸，而到了近代，旅客能乘小艇細細遊覽大澳漁村。導遊Win表示，大澳居民以捕魚維生，因應環境所需，沿河岸建出一座座「棚屋」，至今已有百年歷史，值得一提的是，不同年代的棚屋風格不一，現已發展至含露台的第六代，水上人家前規劃出空間，方便停泊自家漁船。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大涌橋及漁村風光、棚屋透過石柱或木柱直接落在水中，來支撐整座棚屋的重量，屋頂則用鐵皮材料搭建，堅固且耐颱風侵襲。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

棚屋透過石柱或木柱直接落在水中，來支撐整座棚屋的重量，屋頂則用鐵皮材料搭建，堅固且耐颱風侵襲，不過，大澳漁村在2000年碰上祝融之災，爾後有90間已重建，也有三間改造成咖啡屋營業，一趟20-30分鐘航程中，沿途可見紅樹林、將軍石、楊侯古廟、大澳文物酒店，幸運的話，還有機會看到粉紅色的中華白海豚蹤跡。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大澳文物酒店前身是建於1902年的大澳警署，最初為了打擊臨近海域的海盜而建。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

大澳文物酒店
大澳文物酒店前身是建於1902年的大澳警署，最初為了打擊臨近海域的海盜而建，現已活化為一間精品酒店，以及一間頂層的咖啡座、圖書館、展示舊大澳警署歷史的展覽場地。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼酒店提供9間海景客房，每間以大澳地標命名，洋溢英國殖民地建築風格。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，酒店提供9間海景客房，每間以大澳地標命名，洋溢英國殖民地建築風格，步入其中，會發現拱形大門、壁爐等20世紀初的建築元素，另外還有中式瓦屋頂、木制平開窗、花崗岩石階及法式落地雙扇玻璃門等，中西合璧十分有特色，獲聯合國教科文組織的認證。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Tai O Lookout餐廳保留原有天台守護塔，以大片玻璃打造，視野極佳，內部沿用China Tee Club餽贈的曲木家具，營造典雅韻味，品嚐得到豬扒包、義大利麵、各式飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

Tai O Lookout餐廳則保留原有天台守護塔，以大片玻璃打造，視野極佳，內部沿用China Tee Club餽贈的曲木家具，營造典雅韻味，品嚐得到豬扒包、義大利麵、各式飲品。

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼酒店每天上午11點至下午6點免費對外開放，下午3點、3點半至4點設有三團導賞團。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大澳漁村,大澳文物酒店,大涌橋,Tai O Lookout餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

若想更深度認識大澳酒店，甚至是大澳漁村，酒店每天上午11點至下午6點免費對外開放，下午3點、3點半至4點設有三團導賞團，交通方面可詳洽官網

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