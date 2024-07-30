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韓亞A380「豪華商務艙套房」9月台灣搭得到　國泰香港機票買1送1

▲▼韓亞航空A380豪華商務艙套房。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

▲韓亞航空9月起「台北－仁川」航線部分航班將採A380執飛，旅客有機會加價體驗豪華商務艙套房。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到韓國玩想要有獨特的搭乘體驗嗎？韓亞航空於今年9、10月期間，「台北－仁川」航線部分航班將採A380執飛，旅客只要購買指定艙等，就能以加價選位費選擇A380才有、限量12席的「豪華商務艙套房」，獨享私人空間度過飛航時光。而國泰航空則從即日起至8月29日為止推出香港機票買一送一優惠，限量前1萬6000筆訂位。

▲▼韓亞航空A380豪華商務艙套房。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

▲韓亞航空A380豪華商務艙套房提供能全平躺式座位。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

韓亞航空從9月1日至13日，以及9月21日至10月26日期間，「台北－仁川」每周四、五、六、日的指定航班將採A380執飛，桃園機場出發航班編號為OZ712（台灣時間下午1點15分出發），仁川機場返台航班編號為OZ711（韓國時間早上9點35分出發）。

▲▼韓亞航空A380豪華商務艙套房。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

▲並享32吋超大娛樂顯示器。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

該航班最特別的是提供限量12席的「豪華商務艙套房」，以全拉門設計出一個個獨立空間，極具隱私感，不僅有個人小型衣櫃，座椅可調整為全平躺式，並享32吋超大娛樂顯示器，關上門後，就能獨享不受打擾的私人飛行時光。業者表示，豪華商務艙套房限購買商務艙J、C、D、Z艙等的旅客可於出發48小時前透過官網、購票旅行社或航空公司櫃台加價選位，每人選位費為15萬韓圓（約新台幣3560元）。

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空則持續與香港國際機場合作推出官網獨家優惠，即日起至8月29日為止，官網預訂台北、高雄直飛香港的經濟艙機票，輸入指定優惠編號「TWFLY2HKG」，並選擇兩位成人同行，且出發日為2025年3月31日前，就可享買一送一優惠，限首1萬6000筆訂位，賣完為止。

國泰航空也表示，適用買一送一優惠的機票仍需支付兩張機票的稅金及相關附加費，稅金及相關附加費或會隨時變更，實際金額以開立機票時系統顯示為準。

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