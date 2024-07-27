廣島5大夏日夜間玩法！玩祭典、看花火大會　還有神秘太空站夜景

▲廣島縣大竹市工業區「太空站夜景」。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

廣島的夏天越晚越精彩，有嚴島神社的夜間點燈，以及充滿科幻感的大竹市工業區「太空站夜景」，本篇精選5個廣島夏日夜晚必玩亮點，告訴你當地的夜生活玩什麼。

▲三原Yassa節為期三天，最後一天還有花火大會。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

■ 三原Yassa節開跑

為慶祝三原城興建完工而舉行的「三原Yassa節」，在每年8月第2週的週五至週日舉辦。今年，即將於8月9日至11日一連三天熱情登場，是日本中國地區最具代表性的夏日祭典。

其中，最著名的就是沒有舞步限制的Yassa舞蹈，屆時約有3500位表演者，在傍晚5點左右，慢慢聚集到三原車站的附近，排列成壯觀的舞蹈隊伍，在三味線與太鼓、笛子演奏下翩然起舞，一邊喊著「Yassa！Yassa！」，展開踩街遊行，旅客也可隨音樂共同起舞，感受在地風俗民情。

▲▼廣島縣甲山廿日恵比須祭典，今年濃縮成一天，但晚上會有煙火大會。

■ 世羅商工祭煙火大會

在每年8月19日、20日，世羅町會舉辦「甲山廿日恵比須祭典」，祭典沿襲自江戶時代至今已超過300餘年，今年因活動安排問題，濃縮成一日祭典僅於8月20日熱鬧舉行。白天三台乘坐著由小朋友裝扮成懸絲傀儡的山車進行遊街，到了晚上換成年輕人在舊商店街上即興演出幽默風趣的狂言，是能夠近距離欣賞的日本祭典。

祭典結尾以「世羅商工祭煙火大會」作為壓軸，預計在15分鐘內，完成1000發煙火的表演，煙火有單發速射、著名的連發速射Star mine，以及3號煙火球等，各式各樣的演出，讓世羅高原的夜空更加絢爛。

▲嚴島神社夜間點燈。

■ 世界遺產「嚴島神社」的夜間點燈

宮島地區以嚴島神社為中心，全年進行夜間點燈，特別推薦旅客夏季來訪，在漸漸轉涼的傍晚，靜靜地欣賞嚴島神社的日落，接著點點燈光陸續亮起，耳邊只剩下海浪聲、鼻腔只感受到海洋沉靜的味道，遠離了平日的塵囂，彷彿進入另一個時空。

▲從灰峰俯瞰吳市夜景。

▲吳市海上自衛隊吳基地艦艇可是許多攝影愛好者最喜歡拍攝的題材。

■ 吳市海上自衛隊吳基地艦艇震撼又浪漫

廣島縣內的吳市夜景早已名列「日本夜景百選」，旅客可以可到「海上自衛隊吳基地艦艇」與充滿大正風情、舖滿了紅磚的「吳中通商店街」內的小徑，每一處，都有著不一樣的風情，或也可以登高到位於海拔737公尺的灰峰，俯瞰港灣景觀。

▲▼大竹市工業區太空站夜景。

■ 大竹市工業區「太空站夜景」

位在廣島縣西南側的大竹市，是以夜景聞名的工業區。工業區的煙囪，以及高聳的建築，到夜晚萬燈齊亮，宛如在夜空中依舊閃爍的太空梭發射台，因此也被網友及當地居民戲稱為「太空站夜景」，吸引許多攝影愛好者特地前往。

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